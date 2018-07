A delicadeza e o lirismo infinito de Dang Thai Son

Na Meditação e Dança da Vingança de Medeia op. 23a, de estilo um tanto híbrido, Samuel Barber ainda não encontrou a sua voz típica. Mas esse movimento sinfônico exibe uma orquestração muito rica - especialmente no setor das percussões -, que possibilitou a Fábio Mechetti dar a seu concerto de sexta-feira com a Osesp, um ponto de partida muito desdenhado.

Por muito tempo desdenhado como mero veículo para virtuosismo, o Concerto nº 1 em sol menor op. 25, de Mendelssohn, merece o tratamento sério que, bem secundado por Mechetti, o pianista Dang Thai Son lhe deu. À originalidade de uma entrada do piano em forma de cadência, em vez da introdução tradicional original, e que conduz a um Molto allegro con fuoco em que é má vontade e preconceito ver apenas uma série de acrobacias vazias, respondeu a infinita delicadeza que Dang conferiu ao andante, em que já há o lirismo típico das Canções sem Palavras.

A elegância estilística desse segundo movimento confirmou-se, de resto, com a mazurca de Chopin, que Dang tocou como extra. E no ímpeto de bravura desse compacto concerto, inspirado no Konzerstück, de Weber, Dang captou todo o frescor juvenil de uma música cujo exemplo não será esquecido, em breve, pelo Liszt de seu primeiro concerto para piano.

A impressão deixada pelo Don Quixote, que ouvimos, dias atrás, com a Filarmônica de Minas Gerais, repetiu-se na sexta-feira: Fábio Mechetti tem muita afinidade com a música de Richard Strauss. À densidade da meditação filosófica de Morte e Transfiguração, conduzida com fôlego amplo até a radiosa afirmação do belo tema que representa a alma livre de suas amarras terrestres, respondeu a maneira ríspida e irônica - com andamentos mais ágeis do que o usual - com que Mechetti narrou, em Till Eulenspiegel, a história do simpático safado que acaba na forca.

O reduzido espaço de uma resenha não permite detalhar a realização das duas peças como mereceriam. Mas basta registrar a exatidão com que Mechetti e a Osesp fizeram sentir, de um lado, a luta do moribundo contra a Morte que, ao fim, resolve-se numa catarse, manifestada na mais radiosa das músicas; e, do outro, a atitude de Till quando, levado diante do tribunal - sua voz representada pela esganiçada clarineta, opondo-se ao coro lúgubre do metais -, treme diante da Morte, sim, mas na coda faz ressoar, como a afirmação de uma indestrutível rebeldia, a sua risada final.