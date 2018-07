A desconfiança na elite

David Brooks, The New York Times, O Estadao de S.Paulo

De lá para cá, abrimos oportunidades para mulheres, negros, judeus, italianos, poloneses, hispânicos e membros de muitos outros grupos. Ademais, mudamos os critérios de sucesso. É menos necessário ser bem relacionado. É mais importante ser esperto e trabalhar duro.

Mas eis a coisa estranha: à medida que tornávamos nossas instituições mais meritocráticas, sua reputação pública despencava. Aumentamos a diversidade e o nível de talento das pessoas no topo, mas a confiança nas elites nunca foi tão baixa.

Há dúvidas até mesmo se a sociedade está sendo melhor conduzida. Há 50 anos, o mundo financeiro era dominado por aristocratas que tomavam coquetéis na hora do almoço e jogavam golfe. Agora, empresas financeiras recrutam da nata da Ivy League (as mais renomadas universidades americanas). Em 2007, 47% dos formados em Harvard iam para finanças ou consultoria.

Mas é possível dizer que os bancos estão sendo mais competentes? Os cargos do governo costumavam ser preenchidos por filiação partidária. Hoje, são por pessoas de faculdades de políticas públicas. Mas será que o governo funciona melhor do que funcionava antes? O jornalismo costumava ser o reduto de caras da classe trabalhadora que mandavam suas matérias e iam beber no botequim. Agora, ele é o reduto de analistas cultos que mandam suas matérias e vão beber água engarrafada. Será que a mídia tem hoje uma reputação melhor do que tinha naquela época? O nível de talento é superior, mas a reputação caiu.

Por que isso ocorreu? Posso pensar em alguns fatores que contribuíram. Primeiro, a meritocracia tem por base uma definição demasiadamente estreita de talento. Nosso sistema premia os que conseguem reunir conhecimento técnico. Mas essa capacidade está apenas marginalmente associada à habilidade de compreender o contexto. Ela não está em absoluto associada a qualidades como a empatia. Nos últimos anos, vimos pessoas muito inteligentes cometerem erros porque não compreenderam o contexto.

Segundo, esse novo sistema criou novos abismos sociais. Nos velhos tempos, havia obviamente grandes diferenças entre pessoas cujas vidas eram definidas por "núpcias de escândalo" e as que eram definidas por "as vinhas da ira". Mas se a pessoa administrasse o maior banco de Murfreesboro, no Tennessee, ela provavelmente viveria em Murfreesboro.

Agora, a pessoa vive em Charlotte ou Nova York e poderia ter se casado com uma secretária. Hoje ela se casa com outro banqueiro. E os padrões de vida dos egressos das universidades são muito diferentes dos de outras classes.

Terceiro, a solidariedade dentro da classe dirigente é mais fraca. O establishment protestante era inato. Por outro lado, aquelas conexões sociais colocavam limites informais aos conflitos. Escândalos pessoais eram abafados. Hoje, os integrantes da classe dirigente estão num estado de guerra permanente. Cada lado busca vantagens diárias de maneira que envenenam por muito tempo as reputações de todos os envolvidos.

Quarto, os horizontes temporais encolheram. Atualmente as pessoas respondem a critérios de desempenho ainda mais rápidos - cotações diárias das ações ou sondagens de opinião. Isso encoraja perversamente um comportamento implacável. Para deixar uma marca num mundo acelerado e competitivo, os dirigentes procuram realizar feitos grandiosos. O presidente Bill Clinton tentou transformar o sistema de saúde. George W. Bush, o Oriente Médio. Barack Obama, o sistema de saúde, o de energia e muito mais. Há menos ênfase em mudanças firmes e graduais e mais na grande virada. Isso produz fracassos mais espetaculares e mais incerteza.

Quinto, a sociedade é transparente demais. Desde o escândalos de Watergate, tentamos deixar o governo mais aberto. Mas, como brinca William Galston, da Brookings Institution, o governo devia ser coberto pela mesma razão que pessoas de meia-idade devem se vestir. Não é o que Galston fala, mas eu diria que quanto mais transparente o governo, menos pessoas se inclinam a confiar nele.

Isso não significa que devemos retornar aos dias da ascendência da elite branca. Mas nosso sistema de promoção criou problemas que se tornam mais evidentes a cada dia.

TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

David Brooks é comentarista político e colunista