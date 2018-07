O ministro Mantega anunciou recentemente a decisão de tornar permanente a desoneração da folha de pagamento. A medida atende a 56 segmentos de diferentes setores da economia, dá previsibilidade à ação das empresas, reduz custo e eleva a produtividade, podendo, assim, ser considerada positiva e favorável ao setor empresarial.

Não há dúvida que a redução dos tributos sobre a folha de pagamento é necessária e favorece os setores contemplados. Cabe, no entanto, refletir sobre o alcance da medida. Primeiro, não deve ser apontada como solução do problema. Segundo, pode-se questionar a inclusão de alguns segmentos e o porquê de outros ficarem de fora do benefício, bem como o fato de criar diferentes situações no interior de um mesmo setor da economia.

Trata-se, na verdade, de mais um remendo no combalido sistema tributário brasileiro. O ideal seria a realização de uma reforma tributária plena - englobando o sistema de partilha - que fosse capaz de gerar um aparato coeso e consistente, fundamental para sustentar o desenvolvimento.

A reforma tributária é uma bandeira que recebe vasto apoio e é apontada como imprescindível ao País. É fácil a tarefa de defendê-la. O difícil é costurar um acordo nacional que atenda os diferentes interesses - públicos e privados - envolvidos na discussão e leve à aprovação de um projeto de consenso. Não basta o governo desejar. Num País tão diverso, não é trivial contemplar as aspirações dos entes federativos e muito menos responder às demandas econômicas e sociais dos segmentos privados. A disputa sobre quais setores deve recair a carga dos impostos e como deve se distribuir a arrecadação entre as esferas de governo é acirrada e de difícil solução. Por este motivo a reforma tributária não sai. Não é a toa que os últimos três governos tentaram e não obtiveram sucesso.

A inviabilidade até o momento de avançar na construção de um novo sistema tributário não deixou alternativa a não ser a adoção de medidas "meia-sola", responsáveis por atenderem reivindicações pontuais, meritórias, mas insuficientes para engendrar o aparato tributário que o País anseia. A pergunta que salta aos olhos é: quando será possível alcançar de fato uma reforma tributária? No momento em que se conseguir este objetivo, o problema da tributação sobre a folha de pagamento deve ser discutido e pensado como parte do sistema como um todo. Até lá temos de nos consolar com medidas paliativas.

* Francisco Luiz C. Lopreato é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica (Cecon)