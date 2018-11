A espécie ameaçada

(Pyrrhura pfrimeri)

Grau de ameaça

A tiriba-de-pfrimer está em perigo de extinção, de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação na Natureza (IUCN).

Situação atual

Sofre com a destruição das matas secas em Goiás e Tocantins, especialmente onde há exploração de madeira, como aroeiras, para produzir mourões de cerca. A espécie parece incapaz de sobreviver em um

outro hábitat natural, como áreas de Cerrado nas proximidades das matas secas.

Como Salvar

Criar unidades de conservação, como parques, perto do municípios de Catalão (GO) e Aurora dos Tocantins (TO) e preservar o que ainda resta das matas secas nos dois Estados.

Hábitos

Voa em bandos à procura de frutos, sementes, flores e, possivelmente, insetos. Nada se sabe sobre a reprodução da espécie.