A espécie ameaçada

Grau de ameaça

O soldadinho-do-araripe (Antilophia bokermanni) é o tangará mais ameaçado de extinção do planeta. Como ocorre apenas na Chapada do Araripe, no Ceará (municípios de Barbalha, Crato e Missão Velha), deve seguir na condição de "criticamente em perigo".

Situação atual

Segundo a primeira estimativa populacional, feita pela BirdLife International, havia entre 50 e 250 indivíduos. Recentemente, o número foi atualizado para menos de 50 aves.

Como Salvar

Aplicar as leis referentes às áreas de proteção permanente de encostas, nascentes e matas ciliares. Recompor as matas, principalmente as ciliares.

Hábitos

Alimentam-se de frutos e os ninhos são construídos exclusivamente pela fêmea. Os filhotes saem do ninho no período chuvoso, possivelmente para aproveitar a maior oferta de frutos.