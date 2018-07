À espera de pacotes nos EUA, dólar cai pelo 5o dia Em meio às expectativas sobre os pacotes de estímulo econômico e financeiro nos Estados Unidos, o dólar fechou em queda pelo quinto dia consecutivo nesta segunda-feira. A moeda morte-americana teve desvalorização de 0,58 por cento e terminou o dia valendo 2,238 reais, acumulando queda de quase 4 por cento desde terça-feira passada. "Os plano estao causando uma queda na percepção de risco e refletindo no mercado de câmbio", disse Tarcísio Rodrigues, diretor de câmbio do Banco Paulista. O Senado norte-americano pode votar na terça-feira o pacote de estímulo econômico de mais de 800 bilhões de dólares, já aprovado pela Câmara dos Deputados, e o secretário do Tesouro, Timothy Geithner, deve anunciar um plano de resgate específico ao setor financeiro. Para Rodrigues, a queda do dólar ante o real nesta sessão também seguiu uma tendência mundial. Frente a uma cesta com as principais moedas globais a divisa norte-americana caía 0,64 por cento. Analistas também têm apontado como fator de influência na desvalorização do dólar nos últimos dias a leve redução das posições compradas no mercado futuro da divisa norte-americana. Segundo os dados mais recentes atualizados pela BM&F, os investidores estrangeiros reduziram essas posições, que equivalem a uma aposta prática na alta do dólar, em mais de 2 bilhões de dólares desde o início do mês. Mas na sexta-feira, essa posições ainda totalizava mais de 10 bilhões de dólares. (Reportagem de José de Castro Gomes e Jenifer Corrêa)