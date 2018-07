À espera do Fed e testando BC brasileiro, dólar sobe 0,3% e caminha para R$2,45 O dólar fechou em alta nesta quarta-feira pelo terceiro dia seguido, a caminho do patamar de 2,45 reais, com investidores sob a expectativa com o Federal Reserve, banco central norte-americano, e também testando até que ponto o BC brasileiro permitirá o fortalecimento da divisa norte-americana.