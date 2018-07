A esperança venceu o que mesmo?

Enquanto isso, aqui na Terra o grande mal de anos de governo viciado em crimes impunes é ter difundido desânimo e desencanto nas pessoas idealistas que com tanto ardor apostaram no último reduto de suas esperanças. A propaganda de que a esperança tinha vencido o medo foi de encontro à realidade em que o crime saiu vitorioso sobre as instituições democráticas. Este não é um fenômeno regional, é toda uma tendência histórica - e o risco é as pessoas idealistas entregarem de vez suas vidas, desistindo do esforço que continua necessário para que o ponto de mutação se torne concreto. A desistência seria ainda mais nefasta do que tudo que foi testemunhado até aqui, porque disseminaria o mal por várias gerações.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Chegou o momento de reavaliar os passos dados até aqui, pois a partir de agora o excesso de situações consumirá energia vital que você não teria como repor depois, dada a enorme carga de tarefas e responsabilidades.

TOURO 21-4 a 20-5

Entender-se com as pessoas não é o mesmo que superar as diferenças. Entender-se parece muito mais com aceitar as diferenças e buscar um denominador comum apesar das mesmas, no qual a criatividade surja e impere.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A fase de crescimento automático foi encerrada, a partir de agora o progresso continuará propício, mas dependente de seu esforço e empenho. Valerá a pena apostar no esforço, frutos deliciosos serão colhidos depois.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Conversar e ter ideias é o ponto de partida de bons relacionamentos. Seria ideal que as pessoas abandonassem sumariamente tudo que faziam antes de sentir esse entusiasmo, porque aí foi quando o espírito apareceu.

LEÃO 22-7 a 22-8

A hora de enfrentar as complicações que se acumularam ao longo do tempo é agora mesmo. Empurrar tudo ao futuro seria dificultar ainda mais as coisas, tudo teria de ser enfrentado por você de qualquer maneira nesse futuro.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Sua independência não aumentará com o distanciamento das pessoas. Pelo contrário, você aumentará

a carga de tarefas e responsabilidades e não terá com quem compartilhar suas dúvidas e dilemas.

LIBRA 23-9 a 22-10

Cuide um pouco melhor de si, agora não seria momento propício para tomar atitudes arriscadas nem excessivamente atrevidas. Ande pelo lado seguro da vida, por enquanto será melhor apostar no que for certo e tranquilo.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

No tempo atual tudo é entusiasmo, os caminhos se abrem, grandes perspectivas são postas na mesa do jogo. Logo virá o momento de preservar o astral por meio do esforço concreto e sistemático que faz tudo acontecer.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nada acontece por acaso, ou você tem alguma dúvida a es-se respeito? Nada acontece por acaso mesmo e, por isso, este momento em que os caminhos se fecham deve-se à necessidade maior de você sossegar e descansar.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Sentir-se na crista da onda é bom sinal, porque mesmo que nada de concreto aconteça, confirmando a sensação, o bom ânimo produzirá as circunstâncias para você aproximar-se mais dos objetivos pretendidos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A aquisição de novos objetos sempre é acompanhada pela sedutora ideia de que, através dos mesmos, você ganhará tempo livre. Porém, isso é uma ilusão, porque cada objeto requererá tempo para sua devida manutenção.

PEIXES 20-2 a 20-3

Quanto mais duras e difíceis parecerem as decisões, maior será a recompensa também. Porém, essa não mostrará sequer uma pista até o momento em que você tenha avançado nessas decisões e começado a torná-las concretas.