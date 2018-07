A essencial África

Blitz gravou uma música com BNegão

É possível que o nome Blitz The Ambassador passe batido por muito gente. Mas não precisa ser assim: basta não perder o show que o rapper nascido em Gana fará terça (24) e quarta (25) no Sesc Pompeia - parte da impecável programação musical da Mostra Sesc de Artes.

No repertório, Blitz mostra faixas de seus dois discos, os excelentes 'Stereotype' (2009) e 'Native Sun' (2011). As composições são marcadas pela inevitável influência do afrobeat de Fela Kuti, que ele ouvia na infância, e também por outros ritmos africanos, pelo jazz e pela Motown, e até por um pouco de rock.

Sua música é um instrumento de comunicação capaz de estar em qualquer lugar do mundo sem nunca estar deslocado. Passa por temas políticos, da vida e, claro, pelos problemas do continente africano. Uma voz que deve ser ouvida.

O nome Ambassador soa perfeito. É um embaixador de fato, da boa música, das boas ideias e da África. E confira - é fácil encontrar na internet - o curta-metragem 'Native Sun', dirigido por ele e lançado junto com o disco de mesmo nome. Assistir é um complemento essencial ao álbum. Douglas Vieira.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (24) e 4ª (25), 21h30.

R$ 6/R$ 24. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Foi uma longa espera para os fãs, que há tempos aguardavam novidades do projeto BNegão & Seletores de Frequência, que marcou a estreia solo do músico, em 2003, com o disco 'Enxugando Gelo'. Desde então, quase uma década se passou, na qual BNegão esteve longe de ficar parado, sempre envolvido com excelentes projetos, como o Turbo Trio. Mas mesmo ele estava ansioso.

Muitas das músicas novas estavam prontas e foram sendo trabalhadas no estúdio. Outras apareciam ao vivo, como a boa 'O Mundo (Panela de Pressão)'. E agora que 'Sintoniza Lá' finalmente saiu, BNegão mostra o repertório do disco hoje (20), no Cine Joia.

Tanto tempo de maturação não atrapalhou o álbum, que funciona como uma sequência lógica do disco anterior. Musicalmente, a Jamaica, a África e o funk pesado são presenças marcantes, com o baixo cheio de groove de Fabio Kalunga e o trompete de Pedro Selector marcando alguns dos melhores momentos do álbum, como o afrofunk agressivo 'Bass do Tambô'. Nas letras, a consciência e o espírito budista de BNegão continuam inspiradores. DV Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (20), a partir das 21h. R$ 20/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.