''A estrutura era precária e a cidade cheirava a amputação''

DEPOIMENTO - Débora Noal, 30 anos, psicóloga da organização Médicos sem Fronteiras

"Já participei de dez projetos. O mais difícil foi na República Democrática do Congo, porque foi uma catástrofe humana, uma guerra. É difícil entender lábios cortados, narizes cortados, ponta dos dedos decepadas. Torturas que tinham acontecido no dia ou na noite anterior ao atendimento. Trabalhei com vítimas de estupro em massa, violência em massa. Você passa a vida trabalhando nisso e nunca vai terminar. É uma catástrofe humana e não dá para impedir a fúria dos homens.

O importante é ajudar a pessoa a elaborar o evento. Falar que o descontrole é normal, que o desespero também. Há situações em que você não fala a língua da vítima e o tradutor não explica tudo, até porque a palavra é apenas parte do código do sofrimento. Daí, a gente olha como ela se movimenta, gesticula, as dores do corpo.

Você se prepara, mas não tem como garantir qual será a sua reação e a reação das pessoas. A sensibilização da comunidade foi afetada. No terremoto do Haiti, o importante era explicar o que é um terremoto. Porque tinha gente que acreditava que era castigo de Deus.

Lá, também atendi bombeiros e outras pessoas que trabalhavam nos resgates. É importante prover o cuidado para os cuidadores porque ninguém pode doar o que não tem.

Nossa estrutura também era muito complicada. Éramos 150 profissionais na mesma casa, com apenas dois banheiros. À noite, só se via gente com colchões procurando espaço no chão, e a casa tremia. Nessa situação, divide-se o lugar de dormir, de comer, até o banho. Você divide sua vida e seu risco de vida junto com aquela pessoa.

Fora da casa, a cidade cheirava a amputação. Fiquei um mês e meio. Daí as pessoas perguntam: mas só isso? Só? Pensa que nesse tempo você não dormiu, não comeu, viu muita morte e conviveu com cheiro de sangue, urina e fezes.

É difícil, mas prazeroso. Em um tratamento psicológico, o que no Brasil se leva seis meses para os primeiros resultados, lá fora você consegue em 24 horas. Tudo acontece mais rápido.

É possível e necessário ter um tempo de férias entre um e outro projeto, porque o próprio paciente sente se você está calmo, descansado e tranquilo. Mas é nessa hora que lido com as diferenças. Saio da África, por exemplo, e faço uma parada na Europa. Me dá raiva do mundo fútil, mas todos os mundos são reais e, em pouco tempo, vivencio muitos deles. Não sei meu próximo destino, mas minha mala já está pronta."