A fala e as crianças

Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade fala muito, mas diz pouco. Todos deveríamos questionar seriamente o conteúdo do que falamos para restringir as bobagens feitas palavras que, de tanto ser repetidas, acabam acontecendo. Para fazer isso poderíamos, por exemplo, nos colocar imaginariamente na frente de uma plateia de crianças e conferir se o que queremos falar seria de algum interesse para elas. Se nossa humanidade adulta não tiver nada de bom para dizer às crianças, melhor seria que fechasse a boca e se abstivesse de falar até o momento em que suas palavras pudessem transmitir algo do interesse delas, que são o futuro. A nós, adultos, nos disseram muita bobagem em tom sério e assim nos foi. Para que repetir o erro?

ÁRIES 21-3 a 20-4

Suas principais exigências precisam ser feitas com a maior elegância possível, para que as mesmas não provoquem conflitos que desviariam a atenção e diminuiriam o impacto dessas exigências. Você merece o que merece.

TOURO 21-4 a 20-5

Passado e porvir estão em conflito e enquanto não se tomarem medidas e atitudes eficientes continuará a pressão e tudo permanecerá paralisado. Agarrar-se às conquistas do passado é evitar o porvir desconhecido.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Paradoxalmente, quanto mais sua alma se aproximar de uma grande conquista, mais também as pessoas próximas criticarão e colocarão obstáculos, as mesmas pessoas que supostamente deveriam ajudar e incentivar.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A grande aventura de nosso tempo é dominar a mente. Pense bem: se uma imagem pode ser perturbadora e mudar seu humor, você também poderia dedicar-se a imaginar o que é de seu agrado para dominar a mente e o humor.

LEÃO 22-7 a 22-8

Seria inútil você buscar culpados pela tensão que sente, porque ela vem de dentro. Por isso, em vez de gastar tempo e complicar-se com a busca de culpados, procure respirar fundo e descobrir a utilidade dessa tensão.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Ainda que certas pessoas deixem sua alma agitada e nervosa, porque tocam em pontos que você não gostaria de ver expostos, mesmo assim será necessário conter-se ao máximo para não iniciar nenhum tipo de conflito.

LIBRA 23-9 a 22-10

O que você fizer, faça-o com absoluta discrição, porque tentar mostrar serviço criaria conflitos desnecessários que atrasariam o processo todo. Nada de alarde, nada de exibicionismo, o silêncio será seu melhor aliado.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Quanto mais se aproxima o momento de tomar decisões importantes, maior é a pressão também. Porém, deveria você, por isso, achar que algo está errado? Anormal seria se sentisse a alma leve e descontraída.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Por enquanto, os grandes voos estão cancelados para que sua alma se concentre na manutenção das obrigações que estruturam a vida cotidiana. Isso parece pouco, mas sem o cotidiano nunca mais haveria grandes voos.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Pela boca morrem os peixes, a curiosidade matou o gato, para todo ser vivo há um ponto fraco que conduz até os maiores perigos. Seria o caso de você se perguntar: qual seria esse ponto fraco em sua alma?

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Sobram argumentos para você fazer algumas acusações. Porém, isso não faria com que a situação fosse solucionada e, além disso, começaria uma espécie de guerra, cujos resultados seriam absolutamente imprevisíveis.

PEIXES 20-2 a 20-3

Ninguém disse que o momento atual seria fácil. Porém, nada fácil nunca aconteceu jamais com alguém que desejasse obter conquistas substanciosas. O grau de dificuldade é, também, a medida do sucesso possível.