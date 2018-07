A fantasia de dominação e suas lições trágicas

Costureiro consagrado em Paris, Akira Kumo gosta de falar de nuvens. Ele mantém uma coleção de livros sobre elas. Por conta da vasta quantidade, eles precisam ser organizados por Virgine Latour, uma bibliotecária. Quando Akira e Virgine se conhecem para que ela possa arrumar a biblioteca dele, o estilista realiza, sem perceber e sem querer, um retorno doloroso ao passado que escondeu de si mesmo por décadas.

A rejeição à infância é algo tão sério que Akira acredita ter 13 anos a menos do que a sua idade real. O motivo para o sofrimento insuportável tem uma explicação. Akira estava no início da adolescência quando milagrosamente sobreviveu ao ataque atômico dos Estados Unidos a Hiroshima, no Japão, ocorrido em 6 de agosto de 1945 - nesse dia não havia nuvens no céu -, e considerado, ao lado do bombardeio a Nagasaki, três dias depois, o término da 2ª Guerra Mundial.

Esse é o ponto de partida de A Teoria das Nuvens (Record, tradução de Tatiana Salem Levy, 268 págs., R$ 34,90), segundo romance do francês Stéphane Audeguy, de 45 anos, premiado com o Maurice Genevoix, da Academia Francesa. A exemplo de Filho Único (Record), também traduzido por Tatiana, e de Nous Autres, lançado neste ano, em A Teoria das Nuvens, o escritor francês elabora ficcionalmente fatos históricos e lança mão de personagens reais, como Luke Howard, inventor da primeira nomenclatura para nuvens, no início do século 19. Ao narrar a trajetória dos seus personagens, capazes de transcender os próprios limites, o autor aborda a relação complicada do homem com a natureza e com o passado. "Os eventos trágicos de Hiroshima e de Auschwitz deixaram algum ensinamento sobre o que a fantasia de dominação pode provocar", ele diz. Leia trechos da entrevista a seguir.

Tal como Filho Único, A Teoria das Nuvens parte de eventos históricos para dizer algo sobre o nosso presente. O que elas têm em comum?

Ao privilegiar as nuvens no meu romance, quis prestar uma homenagem à beleza do mundo. Além dessa vontade que me guiou, tenho muita curiosidade em relação às ciências e às técnicas que configuram o mundo onde vivemos: falo de trens em Nous Autres, de meteorologia e guerra em A Teoria das Nuvens e de revolução e filosofia em Filho Único. As três narrativas apresentam diferenças nas relações entre o ser humano, a natureza e a ciência. Em comum, os protagonistas dos meus três romances são indivíduos que, na minha opinião, transcendem a História e o seu passado particular. Eles também conseguem escapar de qualquer conformismo.

Ao narrar a trajetória de diferentes personagens, entre reais e fictícios, tanto no século 19 como no século passado, o seu romance toca sempre no mesmo problema: a tentativa do homem de dominar a natureza e os seus semelhantes. Por que você quis falar dessa vontade que se ampara em uma ideia, muitas vezes dissimulada, de racionalidade?

Há séculos a civilização ocidental vem tentando dominar a natureza. Esse histórico provoca o seguinte questionamento: como estamos lidando ou vamos lidar com a condução dessa sanha por controle? Os eventos trágicos de Hiroshima e de Auschwitz deixaram algum ensinamento sobre o que a fantasia da dominação pode provocar. Temos de buscar um meio de recriar a relação entre civilização e natureza. E a resposta para essa renovação não está no regresso a um passado longínquo. Ao escrever sobre nuvens, vulcões e animais, realizo a minha contribuição para inventar esse novo relacionamento entre o que é civilizado e o que é natural.

Lendo A Teoria das Nuvens, percebe-se que você se aprofundou em pesquisas históricas sobre meteorologia e cientistas. De que maneira esse processo de pesquisa pode interferir no seu fazer literário?

As pesquisas para fazer A Teoria das Nuvens tomaram dois anos da minha vida: a maior parte do tempo passei na British Library, em Londres. De qualquer maneira, é importante ressaltar a relevância da história como um processo que permeia a ficção. Eu não menti, apenas tive de imaginar histórias que poderiam tornar vivas, e verossímeis, as referências históricas do meu livro. Importa para mim ter criado um romance, marcado por uma prosa poética, que não pretende ensinar ao leitor alguma coisa, mas dar-lhe a oportunidade de observar as nuvens de um modo diferente.

O que a observação das nuvens, exercício nada produtivo para uma vida pautada pelo utilitarismo, pode nos ensinar?

Existe um bocado de coisas para aprender com as nuvens. Elas escapam de qualquer definição. São bonitas e perigosas. E vivem sob constante metamorfose. Na verdade, as nuvens são imitações dos mistérios da própria vida.

Um dos protagonistas do romance, na verdade o fio condutor da narrativa, é o japonês Akira Kumo, que se estabeleceu em Paris, fazendo sucesso no ramo da alta costura. Dono de uma biblioteca de livros que falam sobre nuvens, ele é vítima de um drama cujas raízes se localizam no passado, que ele se esforça para esquecer de vez. Quais os efeitos dessa tentativa de apagar o passado?

Akira Kumo é um personagem cujo drama me desperta grande interesse. Ele é um indivíduo em consonância com o seu tempo, e busca de todas as maneiras esquecer o próprio passado, principalmente as experiências tornadas dolorosas em Hiroshima, a sua terra natal. Inevitavelmente, ele falha nessa intenção, porque para desprender-se do passado ele terá, primeiro, de relembrá-lo. Se ele fizer esse resgate, poderá viver o que chamo de transcendência ou liberdade concreta.

O que devemos fazer? O melhor seria cultivar uma relação de respeito com os mistérios da natureza?

Não tenho muito apreço pela ideia de respeito aos segredos da natureza. Ela pode até produzir um efeito contrário: como estimular a vontade tentadora de descobrir esses mistérios. Mais importante do que se arriscar nessa descoberta, é perceber o mundo como um organismo, lançando um olhar globalizante. Nesse universo, de proprietários nos transformamos em inquilinos. É preciso alertar para o fato de que não sou um opositor da ciência, do progresso, da técnica. Apenas acredito que devemos ser extremamente cautelosos com as implicações humanas da ciência, do progresso, da técnica. Não podemos nos deixar dominar cegamente pela ideologia que conduz essas três coisas.