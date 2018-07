A FAVOR DO PARTO EM CASA...... E CONTRA

de Amorim,

Ginecologista e obstetra

A decisão sobre o parto é sempre da mãe?

Sim. É ela é quem decide como quer o parto, mas é importante ouvir as orientações médicas. Nenhum profissional sensato vai indicar um parto de risco em casa.

Por que não há incentivo ao parto em casa no Brasil?

Muitas mulheres chegam ao consultório e dizem querer fazer parto normal em casa, porém os médicos tentam fazê-las mudar de ideia. É o mito do parto que seria traumático e arriscado, bem longe da verdade. As mulheres precisam de mais informações.

Na sua opinião, qual o futuro desse debate?

Isso é uma realidade, não dá simplesmente para falar que não é indicado, é preciso mostrar formas de melhorar e lidar com isso. Falta diálogo e equilíbrio nas decisões dos órgãos.

Silvana Morandini,

Conselheira do Cremesp

Qual é a opinião do Cremesp sobre o parto domiciliar?

O modismo do parto domiciliar é uma regressão. Temos de valorizar a evolução da medicina, de proporcionar acesso às facilidades dentro dos hospitais.

Mas há demanda, então por que não criar ações que promovam mais segurança durante o parto domiciliar, como fazem os EUA (ainda que não aconselhem)?

A procura no Brasil não é tão grande e não há como mensurar. As brasileiras fazem mais cesáreas por conta dos riscos graves que existem no parto em casa.

É por isso que a maioria dos médicos brasileiros não incentiva o parto natural em casa?

Os profissionais devem apontar o melhor para cada caso. Pode ser tanto o parto natural como a cesárea, mas sempre dentro da unidade hospitalar, para evitar problemas e garantir a vida da mãe e do bebê.