A faxina fiscal do pós-crise

Em alguns países, a mudança da política será penosa e politicamente complicada. Na Espanha, o governo pediu a compreensão do povo para um esforço de recuperação das finanças públicas. O plano é obter 11 bilhões, com o fim de uma isenção fiscal adotada nos últimos dois anos e com a elevação do imposto sobre o valor adicionado. O déficit público deve chegar neste ano a 8,1% do PIB, pouco abaixo dos 8,4% projetados anteriormente. A economia deve encolher 3,6% neste ano e 0,6% no próximo, com o desemprego avizinhando-se dos 19%. A arrumação fiscal, se o Parlamento aprovar a proposta orçamentária, deverá começar com a economia ainda em mau estado.

Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel, vitoriosa na eleição de domingo, deverá governar com uma nova aliança com os Democratas Livres, ideologicamente comprometida com mais mercado e menos Estado. Agora ela terá maior apoio para agir segundo suas "verdadeiras convicções", segundo alguns analistas. A nova composição do governo talvez facilite a desmontagem do aparato anticrise, mas a tarefa será especialmente complicada, porque o setor público se envolveu amplamente no socorro a bancos e a indústrias.

Nos EUA, o tema foi incluído há meses na retórica oficial, mas com uma ressalva: ainda é cedo para desmontar o esquema criado para atenuar os efeitos da recessão. Mas o presidente Obama já encaminhou o planejamento orçamentário para a redução, nos próximos dez anos, das consequências fiscais do combate à crise. O estrago das contas públicas tem proporções extraordinárias.

O déficit orçamentário deste exercício fiscal está estimado em US$ 1,6 trilhão ou 11,2% do PIB, a maior proporção desde a 2ª Guerra Mundial. Segundo o cenário básico divulgado pelo Congresso, em 2010 o déficit poderá diminuir para US$ 1,4 trilhão, ou 9,6% do PIB. Se tudo correr muito bem, a proporção poderá chegar a 4% em 2019, ainda acima da registrada em 2008, de 3,2%. A comparação entre essas porcentagens dá uma ideia dos danos fiscais causados pela crise e pelas políticas compensatórias.

Na reunião de cúpula do Grupo dos 20, na semana passada, os chefes de governo prometeram manter os incentivos até haver sinais de uma firme recuperação da economia. Dedicaram poucas linhas, no final de um parágrafo, ao problema de como desmontar os incentivos: "Evitaremos qualquer retirada prematura de estímulos. Ao mesmo tempo, prepararemos nossas estratégias de saída e, no momento certo, eliminaremos as políticas extraordinárias de apoio, de forma cooperativa e coordenada, mantendo nosso compromisso com a responsabilidade fiscal."

O assunto é desagradável e impopular, mas os governos não poderão contorná-lo por muito tempo, em vista da situação desastrosa das contas públicas. Se a arrumação fiscal for deficiente, os bancos centrais elevarão os juros e o ajuste será mais penoso. A proposta orçamentária do governo espanhol indica a disposição de enfrentar logo o problema, embora sua popularidade tenha diminuído muito.

No Brasil, o estrago fiscal tem sido causado muito mais pelas preocupações eleitorais do governo do que pelas ações anticrise. A motivação do dano, mais política do que econômica, torna difícil confiar numa séria política de ajuste.