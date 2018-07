A Fazenda Brumado liquida seu plantel Uma liquidação histórica de gado nelore brasileiro será anunciada na manhã da terça-feira, 23, no Otavio Café, no bairro Cidade Jardim, na capital paulista. A família do pecuarista Rubens de Andrade Carvalho, o lendário Rubico de Carvalho, morto em julho do ano passado, aos 92 anos, vai ofertar, em uma série de leilões, a totalidade de seu plantel, de cerca de 700 bovinos puros da raça nelore e 300 da raça brahman, criados na Fazenda Brumado, em Barretos, no interior de São Paulo. "Esta é a venda única e total do maior banco genético de nelore Puro de Origem Importada do mundo", afirmou Antônio José Prata Carvalho, conhecido como Tonico Carvalho, o quinto dos seis filhos do patriarca, à editora do suplemento Agrícola, do Estado, Tania Rabello. "Ninguém tem isso no mundo, nem a Índia, que é o berço do nelore." Os leilões ocorrerão a partir de 6 de maio, durante a Expozebu, em Uberaba (MG), quando parte do gado brahman será leiloada. Os pregões de nelore serão quatro seguidos: entre os dias 16 e 19 de julho, na Leilopec, também em Uberaba.