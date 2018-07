A gangue do implante

Há alguns anos, a Câmara dos Deputados da França era uma assembleia altiva. Raras eram as cabeças desprovidas de cabelos. Socialistas, liberais, fascistas ou comunistas, todos os crânios parlamentares estavam ornados por uma bela cabeleira.

Qual a razão? Jérôme Cahuzac estivera por lá, o ministro socialista hoje caído em desgraça, hoje invisível, depois de declarar publicamente que mentiu aos chefes (Hollande e Ayrault), aos deputados, à França inteira. Naquele tempo, a clínica de cabelo que Cahuzac abrira com a mulher, Patricia, era a salvação dos crânios chiques.

Essa é apenas uma das faces de Cahuzac, um homem múltiplo. Um Cahuzac esconde sempre outro. Lembra aquelas bonecas russas que contêm outras. Como biografar Cahuzac? Qual escolher entre todos? Ou será preciso fundir várias vidas numa só? Afinal, foi o que Cahuzac sempre fez, e se saiu bem - até a catástrofe final, essa semana.

Ao nascer, em 1952, Jérôme era ainda simples. Seus pais foram pessoas notáveis que lutaram na resistência contra a ocupação nazista. Cirurgião de formação, cardiologista, depois socialista, de 1988 a 1991 trabalhou no gabinete do ministro da Saúde Claude Evin, abrindo mais tarde a famosa clínica de cabelo. Em 1993, fundou a empresa de consultoria Cahuzac, voltada para a indústria farmacêutica. O dinheiro entrava a rodo. Entre 1993 e 1998 ganhou 900 mil - somente o declarado. E hoje nos perguntamos sobre as enormes contas abertas em bancos na Suíça e em Cingapura.

Em 1997, Cahuzac incorporou o demônio da política e várias vezes foi eleito deputado. Orador brilhante, feroz, falava de improviso. Seus adversários, os ministros de Sarkozy, o temiam. Parecia um anjo terrível. Costumava denunciar a imoralidade da classe política, principalmente a da direita...

Fazia parte do "bando" de Dominique Strauss-Kahn, outro gênio socialista cuja carreira de futuro presidente da república desabou, há dois anos, num hotel de Nova York ante uma bela camareira.

Até aqui, é o itinerário de um justo, um homem fiel e constante, além disso capaz de seduzir. Desenvolto, elegante, fuma charutos. Coleciona relógios antigos. Pratica esportes. Ganhou a vida sem grandes dificuldades, como o demonstrou, em 1994, a aquisição com a mulher de um apartamento de 200 m² num dos bairros mais caros de Paris.

Entretanto, basta cutucar um pouco, principalmente nos dados fiscais ou bancários, e essa imagem se desfaz. Assim, ficamos sabendo que a primeira das contas clandestinas que Cahuzac abriu na Suíça, em 1992, quando já era socialista, foi negociada pelo advogado Philippe Péninque, figura de proa da neofascista Frente Nacional e amigo íntimo da família Le Pen.

Bom, uma pessoa de esquerda pode ter um amigo de direita. Mas, ao puxar o fio da meada, começaram a aparecer outros personagens, todos pertencentes à mesma extrema direita ultra violenta. O dinheiro depositado para abrir a conta suíça, por exemplo, veio de um investimento em "minas de prata do Peru", numa operação feita por pessoas que passaram pela Gud.

A Gud é uma organização de extrema direita, muito poderosa, que funcionava nos anos 1970 e 80 na Faculdade de Direito de Paris, em Assas (apelidada então de "faculdade dos assassinos"). E um novo Cahuzac então toma forma. Nos anos 1980, ou seja, depois que se tornou socialista, ele convivia com fortões de extrema direita como um tal Emié, apelidado "Johnny, o boxeur", que batia nos estudantes de esquerda.

Sejamos condescendentes. Cahuzac não participou dessas rixas, esteve com essa gente talvez uma ou duas vezes. Que mal há nisto? Bem... Era mais que um bando, afirmam os mais velhos, era uma confraria. Jogavam golfe juntos. Cahuzac passou a praticar boxe e ciclismo, esportes viris, a frequentar a luxuosa estação balneária de La Baule, ou ainda Cap Benat, perto de Saint-Tropez. O casal jantou pelo menos uma vez na casa de Jean-Marie Le Pen.

E não é tudo. Aqueles jovens dinâmicos se saíam muito bem nos negócios, criando redes de contato com todo tipo de empreendimento. As participações se davam entre amigos, entre cúmplices. Havia testas de ferro, agentes. Em caso de necessidade, a confraria tinha advogados para tirar um colega de problemas. Como pagamento pelos serviços prestados, Cahuzac recebia amigos que estavam perdendo os cabelos e produzia para eles vastas cabeleiras. E, como esses jovens gostavam de brincar, eles se autodenominavam a "gangue do implante".

Eleito posteriormente deputado, Cahuzac aparentemente reduziu, talvez mesmo apagou, suas relações com a gangue do implante, principalmente porque sua mulher, que era a amiga da turma, hoje está separada de Jérôme e apresentou um pedido de divórcio, aparentemente complicado porque entre os dois existem consideráveis e intrincados interesses financeiros.

Tanta prudência é compreensível principalmente porque Cahuzac, grande orador socialista, na qualidade de ministro do Orçamento jamais perdeu uma ocasião para fustigar a direita, os sonegadores, os desavergonhados gananciosos que abrem contas em paraísos fiscais, os corruptos que se empanturram às custas do trabalho e da miséria dos honestos trabalhadores e os maus franceses que não pagam imposto. Há seis meses, o jornal de esquerda Libération publicou um artigo glorificando Cahuzac sob a manchete "Cahuzac, o monje-soldado da austeridade".

Esse é Cahuzac. Esses são os Cahuzacs. Mais exatamente, alguns deles. Talvez haja outros ainda camuflados em seus cantos. Vamos esperar que saiam da sombra. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA