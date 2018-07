A guerreira que salvou Hollywood

Era uma vitória, portanto, essencialmente feminina. Nas festas em que compareceu, Kathryn era obrigada a exibir a estatueta e a repetir o que respondeu a Barbra Streisand quando ela disse: "Por fim, chegou o dia", antes de anunciar seu nome como vencedora. "Na verdade, eu estava ainda em choque e só conseguia sorrir para ela."

Uma das explicações para a vitória de Guerra ao Terror é bem ideológica. Avatar e sua história futurista-ecológica mostraria a América como vilã, então Kathryn surgiu na hora certa, santificando os soldados americanos da guerra do Iraque (ler análise na página 4).

Recebida com entusiasmo por Elton John, que tradicionalmente organiza uma festa beneficente para os artistas em favor dos portadores do vírus da aids, a cineasta Bigelow foi comparada por ele a Denzel Washington e Halle Berry. "Eles fizeram história no Oscar de 2002. Hoje (domingo), foi seu dia", disse o cantor.

Com 30 anos de carreira, Kathryn Bigelow estava, na verdade, reticente com a expectativa de quebrar a tradição. "Claro que espero ser a primeira de muitas, mas prefiro me ver como cineasta, de um modo mais genérico", disse ela, na entrevista para a imprensa internacional.

Lançado modestamente em 2008 (chegou primeiro em DVD), Guerra ao Terror tornou-se um rolo compressor à medida que colecionava críticas positivas de um lado e prêmios de outro. O início foi no festival de Toronto do ano passado - a partir dali, foi alçado de azarão para favorito. "As resenhas foram como o vento na vela de um barco, criando uma dinâmica impossível de parar", disse Kathryn que, até então, era conhecida apenas como diretora de medianos filmes de ação e por ser mulher de Cameron.

A relação, apesar de já desfeita, ainda parece incomodar a cineasta. "James é um cineasta extraordinário e muito inspirador - não apenas para o meu trabalho, que já conta com mais de 30 anos, como para diretores do mundo todo", disse Kathryn, ligeiramente incomodada e mudando o foco em seguida. "A quem eu devo realmente este momento é ao roteirista Mark Boal, que arriscou sua vida para colocar cada palavra em seu devido lugar e escrever um roteiro valente."

Boal usou rigor clínico para compor sua história pois passou uma temporada em Bagdá em 2004. "Logo pensei que a história desses caras que têm um dos trabalhos mais perigosos do mundo seria uma maneira interessante de olhar para a guerra", disse aos jornalistas estrangeiros. Trabalhar com Kathryn não foi complicado, segundo Boal. Como estava segura em relação ao tom, ela aceitava sugestões e incorporava as que julgava convenientes. "Ela levou seu trabalho muito a sério", observou.