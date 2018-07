A guitarra com assinatura Angus Young MIMO: No dia 11 deste mês, o fabricante de guitarras Gibson anunciou três novos modelos especiais de equipamentos com a assinatura do guitarrista do AC/DC, Angus Young. A guitarra assinada é a Gibson Angus Young SG, projetada a partir de especificações do próprio guitarrista e também de sua lendária SG vintage, de 1968.