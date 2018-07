A história do socialismo ao som dos Stones Depois de uma temporada de sucesso no Rio, chega a São Paulo Rock "n"Roll, de Tom Stoppard. A história do socialismo é contada ao som de clássicos do rock, que vão de Rolling Stones a Bob Dylan. A peça se desenrola em dois cenários: Praga e Cambridge. Sesc Pinheiros, Teatro Paulo Autran, Rua Paes Leme, 195; tel.:(11) 3095-9400; 18h; R$ 20.