A história que os utensílios contam

Em Pense no Garfo, lançado este mês no Brasil, a escritora britânica Bee Wilson desvenda, nos objetos e utensílios de cozinha - dos mais prosaicos aos mais modernos -, a história de como cozinhamos e comemos.

Em narrativa fluida, mas nem por isso menos rigorosa na pesquisa, a autora enche o prato do leitor com curiosidades saborosas e, ao mesmo tempo, proporciona uma reflexão de fundo sobre o sentido de cozinhar e comer. Em conversa com o Paladar por e-mail, falou sobre o livro e outros temas da gastronomia hoje.

O que a fez escrever um livro sobre equipamentos e não sobre ingredientes e receitas? Quase todos os livros de comida têm como foco ingredientes. Entendo por quê. O ovo é mais intrigante que o batedor de ovo. Além do que, não comemos batedores de ovo. Mas meu livro tenta mostrar que, quando esquecemos os utensílios, perdemos metade da história da comida. Podemos mudar quase tudo em um ingrediente - o sabor, a textura, as conotações culturais -, dependendo de como escolhemos prepará-lo. Quanto mais pesquisei, mais percebi que o equipamento de cozinha funciona como uma janela para as obsessões humanas. Até mesmo algo aparentemente muito simples, como um garfo, tem uma história. Por séculos, ninguém na Europa queria usar garfo - por que alguém iria querer botar dentes de metal na boca com a comida? A exceção era a Itália, pois objetos com dentes são ideais para pinçar massas.

Em que medida esses utensílios informam sobre a cultura de uma nação?

Equipamentos de cozinha dizem muitíssimo sobre um país. Dizem-nos quais comidas são importantes e quais os recursos disponíveis para cozinhá-las. Sei que no Brasil um dos mais amados objetos é a panela de pressão. Podemos dizer que isso reflete, entre outras coisas, a necessidade de economizar recursos, um desejo de não ficar tanto tempo numa cozinha quente, uma paixão por feijão.

Olhe para as facas. Há maneiras inteiramente diferentes de entender as facas na China e na França. Na alta cozinha francesa há facas específicas para cada tarefa na cozinha - das mirradas facas de ostra às longas facas de corte. Mas na China, cozinheiros chegam a resultados igualmente precisos usando apenas uma faca para tudo: uma grande, que parece um cutelo, chamada tou. O ponto é que, na Europa, estamos interessados em mostrar facas como objeto de status, enquanto na China, todo o trabalho de corte é feito meio escondido na cozinha.

Na história da comida há um ponto de virada determinante, no que diz respeito à tecnologia de cozinha?

Há tantos! Um muito importante foi o advento da panela, há uns 10 mil anos. Para mim, isso marca o início da cozinha, o ato de cozinhar, pois foi o primeiro momento em que cozinheiros puderam misturar sabores em vez de apenas esquentar as coisas no fogo. Outro momento crucial foi o fogão a gás, que começou nos anos 1880 na Grã-Bretanha. Poder ligar e desligar a chama quando se queria foi um extraordinário progresso. Liberou as pessoas do trabalho demorado e penoso de manter o fogo aceso, até então a principal atividade diária humana.

Há algum item de cozinha que nunca ficará obsoleto?

A colher de pau, talvez? Algo que percebi enquanto escrevia é que os itens de cozinha não sobrevivem só em razão de quanto são úteis. Tem a questão também de como eles fazem o cozinheiro se sentir enquanto cozinha. A colher de pau é o mais adorável de todos os utensílios. É tão reconfortante tê-la à mão quando você mexe um molho ou um risoto... Também acontece de ser uma boa peça de engenharia: a madeira não conduz calor como o metal, deixando os riscos de você se queimar consideravelmente menores.

A tecnologia é muitas vezes pensada para os profissionais e só depois chega ao público. Invenções mais recentes, como as máquinas sous-vide, serão tão populares como o micro-ondas?

Muitos chefs dizem que a máquina de cozinhar sous-vide (a vácuo) será a próxima grande revolução na cozinha doméstica. Não vejo isso acontecendo. A grande vantagem do sous-vide é que oferece uma incrível precisão. Usei uma e concordo que pode render resultados fantásticos: carne muito macia e vegetais com sabor intenso e vivo. Mas tem desvantagens. É um enorme e pesado utensílio que gera muito lixo plástico. Acho que cozinheiros domésticos não são tão ligados a precisão de cocção como chefs de restaurantes. Os utensílios que tendemos a adotar são aqueles que se adaptam a nossa vida como ela é. E, para mim, sous-vide tem uma outra enorme desvantagem: você não sente o cheiro da comida enquanto ela é preparada, e assim boa parte da alegria de cozinhar se perde.

Qual o impacto da chamada cozinha tecnoemocional criada por Ferran Adrià?

Foi enorme nas cozinhas de restaurantes. Adrià é provavelmente o maior inventor da cozinha profissional desde Escoffier. Ele imbuiu os chefs de um maravilhoso senso de experimentação e uma ideia de que regras e paradigmas podem ser quebrados. Ao mesmo tempo, esse tipo de cozinha é mais exato e preciso do que jamais se pensara, graças a toda ciência usada por Adrià. Acho que esse impacto, no entanto, não foi ainda sentido nas cozinhas domésticas, com exceção das ferramentas de medidas. Termômetros digitais são cada vez mais populares.

Em que ponto estamos da evolução tecnológica da cozinha?

O mais instigante em cozinha é que nunca sabemos o que virá. E, frequentemente, novas descobertas mostram-se inúteis. Em minha opinião, as modernas panelas antiaderentes são muito menos eficazes que as antiquadas frigideiras de ferro fundido, aço ou alumínio. A inovação hoje seria interessante no desenvolvimento de formas de cozinhar minimizando o gasto de energia, diante de um futuro com escassez de recursos. Talvez pudéssemos nos inspirar em inovações do passado. Na época vitoriana (século 19) experimentaram-se equipamentos de cozinha movidos a água, algo que pouco se desenvolveu. Uma mulher, Mrs. Marshall, inventou uma incrível máquina a manivela que fazia sorvete em cinco minutos - muito melhor do que as máquinas elétricas vendidas hoje.

Hoje há um culto ao artesanal - moer o próprio café, fazer o pão. É uma tendência oposta ao hi-tech na cozinha?

Tantas coisas viraram virtuais... É reconfortante ir para a cozinha e segurar objetos reais para fazer comida de verdade. Esse culto ao artesanal é parte de uma reação contra a ditadura da tela. Mas isso não vai tão longe por si só. Moemos, sim, o nosso próprio café - é tão prazeroso sentir o perfume do grão -, mas não conheço ninguém que use um pilão para fazer sua própria farinha ou seu próprio açúcar em casa. Algo notável em nossas cozinhas é como o antigo e o novo estão lado a lado. Sovamos a massa de pão com as mãos, como nossos antepassados. Mas medimos a farinha em balanças de precisão digitais e assamos o pão no forno elétrico.