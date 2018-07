A hora de ser protagonista O Corinthians inicia mais uma aventura na Libertadores com chance de sucesso - porque se preparou e investiu em experiência e qualidade. E não pela obsessão de sua torcida, pela passagem do centenário ou por desejo de audiência de meios de comunicação. A perspectiva otimista não o coloca acima de São Paulo, Flamengo, Inter e Cruzeiro. O quinteto brasileiro, com variação aqui e ali, se equivale, nos pontos altos e até em defeitos.