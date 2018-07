A importância da pesquisa científica

Porém, a pesquisa científica não se dá somente em função da titulação do professor ou das exigências legais. É preciso que ele trabalhe em um ambiente propício, que possa interagir com colegas bem formados, participe de congressos científicos, tenha infraestrutura adequada e informação científica e seja estimulado e cobrado a realizar pesquisas competitivas. Por isso, tão importante quanto a titulação são as condições para a pesquisa e sua efetividade, que leve ao desenvolvimento econômico e à inovação. Para isso, é preciso que o governo federal e os Estados, principalmente os do Norte e Nordeste, invistam ainda mais em ciência e tecnologia.

É PRESIDENTE DO INSTITUTO LOBO E EX-REITOR DA USP E DA UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES