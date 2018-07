A indústria tem ainda boas perspectivas em 2011 O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) para o mês de maio apresentou crescimento dessazonalizado de 0,17% em relação ao mês anterior, e de 3,92% no ano. Com base nesses dados falou-se de queda do crescimento. Seria mais exato falar em ritmo de crescimento menor que nos meses anteriores, pois 3,92% nos cinco primeiros meses estão dentro das previsões de um PIB de 4% para o ano.É bem razoável, e pode tornar-se excessivo, se, como se teme, os reajustes salariais no segundo semestre superaremos ganhos de produtividade, pressionando a demanda doméstica.