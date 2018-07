A lei do desejo nos espelhos de Welles Há um Pedro Almodóvar divertido e transgressor no Telecine Cult, às 23h35 - A Lei do Desejo. Você terá de optar entre este filme e um clássico de Orson Welles que o canal TCM começa a mostrar 20 minutos, mais tarde, às 23h55. A Dama de Shangai foi o filme que o ator e diretor Welles fez para celebrar/desmistificar sua então mulher, Rita Hayworth, que era a maior estrela de Hollywood naqueles dias. O próprio Welles dizia que não entendeu o livro - de Sherwood King - do qual tirou a história, sobre aventureiro irlandês que parte num cruzeiro com a sedutora Rita e se envolve numa trama de assassinato. A cena do tiroteio na galeria de espelhos, tantas vezes imitada, talvez seja a obra-prima do diretor de Cidadão Kane.