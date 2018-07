A leiteira de Vermeer

Curador de pinturas europeias do Metropolitan e organizador da exposição, Walter Liedtke possivelmente seja o primeiro especialista em arte holandesa que aborde a sutileza de Vermeer ao evocar o erotismo que os olhos de hoje não veem mas era muito bem entendido na Holanda do século 17. Vermeer e outros artistas holandeses daquele tempo usavam jarros ou cântaros como símbolos femininos e até médicos consideravam tais utensílios como modelos razoavelmente precisos da anatomia feminina. Legumes, verduras e animais de caça também tinham lá seus outros significados, assim como o aquecedor para os pés que Vermeer pôs na parte inferior do seu quadro, próximo à imagem de Cupido pintada num azulejo típico de Delft. Mas estes símbolos eróticos são tão sutis que, hoje, são vistos como simples objetos domésticos.

Liedke apresenta The Milkmaid num contexto histórico, exibindo-o ao lado dos cinco quadros de Vermeer que o Met possui e uma seleção de obras produzidas por outros artistas holandeses contemporâneos dele, como Pieter de Hooch, Gabriël Metsu, Nicolaes Maes, Emanuel de Witte e Gerard ter Borch, todos da coleção do museu. No período em que foram criadas - a Idade de Ouro da Holanda, marcada pela exploração dos mares, pelo comércio e pelo desenvolvimento artístico -, essas obras eram conhecidas como tema para conversa (conversatiestukken) e funcionavam realmente para isso, para as pessoas imaginarem o que se passava na tela e discutirem seu significado.

"Não acho que a pintura seja de maneira nenhuma só sobre sexo", ressalva Liedtke. "É uma imagem muito sutil, que deve ter sido discutida entre o artista e seu patrono." The Milkmaid, que está no limiar entre os estilos experimentais e a maturidade de Vermeer como pintor, foi um dos primeiros trabalhos dele adquirido por Pieter van Ruijven, um colecionador de Delft, cidade onde o artista passou toda a vida. Funcionário público de alto escalão, Van Ruijven emprestou 200 florins para Vermeer poder trabalhar em seus quadros e sustentar a mulher, 11 filhos e a sogra. Hoje são conhecidos apenas 36 quadros de Vermeer e 21 deles pertenceram originalmente a Van Ruijven. Graças a esse patrocínio, o artista podia comprar os pigmentos caros que usava em suas telas, principalmente o que dava seu azul característico, feito de lápis lazuli moído, o mesmo com que ele compôs o avental da leiteira.

O título do quadro, segundo Liedtke, "é um pouco poético", pois a personagem só está derramando leite de um jarro para outra vasilha. Ela é uma mulher que trabalha na cozinha e está distraída por pensamentos mais prazerosos. Mulheres que esquecem do que estão fazendo levadas por um galanteador são tema comum na época em que Vermeer pintou The Milkmaid e outros artistas representariam isso de maneira mais óbvia, colocando um homem na cena. Em algumas pinturas, dependendo da classe social da mulher, ela tem ao lado um cesto de costura ou de roupas para lavar, se for empregada, ou de bordado, no caso de ser patroa. Fotografias com infravermelho revelam que havia um cesto de roupas no quadro de Vermeer que, depois, o substituiu pelo aquecedor e o azulejo com o Cupido.

Leiteiras e cozinheiras carregavam, desde o século 15, a reputação de serem predispostas a algo mais que seus afazeres de ofício. Pintores que as representavam com essa intenção variavam de tom, indo do obsceno ao vagamente sugestivo, como o fez Vermeer. Ele fazia parte de uma longa tradição, lembra Liedtke, e, como outras jovens que retratou, sua leiteira foi feita para provocar o observador masculino deixando transparecer as próprias fantasias. O ilusionismo de Vermeer, um dos grandes mestres da luz, a transformou em obra-prima.

Todos os desenhos e gravuras reunidos numa das três salas onde Vermeer"s Masterpiece the Milkmaid está instalada corroboram o significado original daquela que hoje é uma das obras de arte holandesa mais reverenciadas no mundo. A legenda para uma gravura de Lucas van Leyden, de 1510, descrita como a mais antiga representação de uma leiteira existente na Holanda, sugere que o trabalho da moça poderia estar relacionado ao uso da palavra "melken" (tirar leite) como gíria para "atrair" ou "seduzir". O ato de a mulher ordenhar a vaca é comparado ao de ela, metaforicamente, prender a "atenção" de um homem.

Um exemplo bem diferente do simbolismo de Vermeer é notado em Alegoria da Fé Católica, que ele pintou por volta de 1670. Neste, a figura idealizada do título tem os olhos voltados para o céu do catolicismo, na forma de uma esfera de vidro, e domina o mundo, um globo sob seu pé direito. Em torno dela há outros símbolos católicos, como a maçã e a serpente, relacionadas ao pecado original, e o cálice da Eucaristia. Ao fundo vê-se um grande quadro da crucificação de Cristo que teria pertencido ao próprio pintor. O cenário parece o de uma capela numa residência particular, a maneira de os católicos manterem sua religião escondida durante a República Holandesa. A alegoria religiosa de Vermeer é contraposta a pinturas da chamada Igreja Velha de Delft (onde o pintor está enterrado) feitas por Hendrick van Vliet e Emanuel de Witte; o primeiro destaca o desnudamento daquele antigo templo gótico ao ser convertido para receber fiéis calvinistas e de Witte, segundo aponta Walter Liedtke, trata a arquitetura em termos de espaço, luz e sombras numa forma que antecipa a abordagem dada por Vermeer a sua pintura.