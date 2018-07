A leitura como forma de arte

Ecoando Shakespeare, Jorge Luis Borges declarou que as palavras são mais eternas do que os mármores e os metais. No sentido literal, são eternas porque podem ser copiadas, reproduzidas e gravadas indefinidamente. Mas, na realidade, não são eternas por suas cópias, mas pelo valor que guardam. O tempo, senhor da razão, filtra e livra do esquecimento aquilo que engrandece a vida humana. Sem nenhum risco de hipérbole, assim é este livro As Ilusões da Modernidade, de João Alexandre Barbosa (1937-2006), joia de preciosidade inestimável originalmente publicada em 1986, que um sábio editor repõe em circulação.

O que se tem aqui é um tipo de crítica literária que Barthes chamaria de escritura, aquela que tem o raro poder de se entremear sinuosamente nas malhas do texto comentado. O discurso de João Alexandre é de uma elegância ímpar, feito de palavras justas e límpidas, frases curtas, rítmicas, musicais e incisivas. Apuro nas palavras em sintonia com a lapidação do pensamento. Trata-se de um autor que não foi apenas aquilo que os rótulos facilitadores chamam de um teórico e crítico da literatura; praticou a leitura da obra literária como forma de arte. A arte da leitura. Por isso mesmo, sua obra compartilha do ser da literatura que, segundo Pound, é "novidade que permanece novidade".

A maioria dos capítulos, todos versando sobre poesia - linguagem que açula os nervos mais sensíveis do verbo - foi escrita durante a vigência de uma Guggenheim Fellowship, esses tipos de bolsa que dão a independência, a liberdade, a solidão e o silêncio meditativo de que o pensamento fecundo se alimenta. Recorrendo aqui e ali a figuras magistrais da teoria e crítica literárias - T.S. Eliot, Octavio Paz, Auerbach, Benjamin, Jakobson -, João Alexandre não as cita apenas. Dialoga com elas de igual para igual. Embora o conteúdo dos textos traga intermitentemente à tona alguns leitmotive dos estudos literários dos anos 1970-80, como metalinguagem, intertextualidade, por exemplo, o autor consegue transcendê-los pelo inegável fato de que a sabedoria sempre triunfa acima das modas e das circunstâncias.

Como nos diz Michel Serres, o estilo singular vem do gesto, da caminhada, da viagem, do itinerário, do risco, de uma específica solidão aceita. Não por acaso, em vários momentos o texto se plasma com a mesma misteriosa conjugação autopoetica dos cristais e das pedras preciosas, em um estilo que se aproxima do aforismo. Os termos de sua viagem são início, ruptura, tradição, tradução e universalidade para cobrir um largo espectro das relações entre poesia e modernidade, expressas em um "texto-esponja e, ao mesmo tempo, texto-pedra, abrindo fulcros, singrando ondas, construindo o espaço para a reflexão" (p.13).

Seu grande tema é "a qualidade de história que é incorporada pelo texto poético, a que se agrega um motivo substancial como elemento operacionalizador daquela incorporação que é a tradução" (p. 7), esta concebida como a via de acesso mais interior ao próprio miolo da tradição. O objeto de reflexão é a modernidade poética, pós-romântica, inaugurada por As Flores do Mal, de Baudelaire. Desde então, "a história circunstancial (pessoal e coletiva) e a história literária formam o patamar a partir do qual a lírica moderna passa a ser o registro da impossibilidade de uma opção entre as duas". Assim, João Alexandre perscruta as condições de existência do "poeta moderno nas suas relações com a própria linguagem da poesia e com uma sociedade que, laicizando aquela, subtraiu ao poeta o elemento que lhe dava a condição de intérprete vaticinador e oráculo" (p. 19).

O título do livro é antecipatório. No final dos anos 1970, João Alexandre já antevia um tema que entraria em fervura, da segunda metade dos anos 1980 em diante - a crise da modernidade - nos infindáveis debates internacionais sobre o pós-moderno e a pós-modernidade. Para ele, as ilusões centrais, que a modernidade acentua, são duas: a da ubiquidade e a da intemporalidade. "Ilusões que, parecendo negar a história, na verdade terminam por enfatizar a qualidade de história da poesia, aquilo a que se chama de historicidade" (p. 8). Em oposição ao mero historicismo, a historicidade busca "a discussão interna das viabilidades da linguagem poética que termina apontando para a radicação do poeta no Tempo" (p. 86).

A ilusão da intemporalidade se cifra na busca do intemporal que "afunda o artista moderno no transitório, no fugitivo e no contingente porque este - mais do que os artistas anteriores - assume a consciência nostálgica da eternidade" (p. 31). Assim também, é na ilusão da ubiquidade que a demanda "pelo poema se converte na ambição maior da destruição de todos os poemas pela instauração do poema único - convergência de todos os tempos e espaços" (p. 32).

O primeiro longo capítulo, talvez o mais teórico da lavra do autor, teoria gestada na amorosa convivência com a poesia, é seguido por leituras críticas que abraçam com vasto fôlego as obras de poetas da mais preciosa estirpe: Baudelaire, Mallarmé, Valéry, Guillén, João Cabral e Haroldo de Campos. É impossível apresentar a síntese dessas leituras tanto quanto é impossível sintetizar um poema. Basta dizer que, longe da condição vicária daqueles que sobrevivem à sombra da genialidade dos grandes poetas e escritores, na sua prática da leitura como forma de arte, as reflexões de João Alexandre não se ofuscam frente às cintilações enigmáticas dos poemas. Essa é a filigrana rara da crítica-escritura, poética da leitura que se ombreia com a mais secreta, íntima e soberanamente inútil dentre todas as possíveis grandezas humanas: a grandeza da poesia ela mesma.

Lucia Santaella é professora titular na PUC-SP