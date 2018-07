A loira da Devassa roubou a cena no carnaval Na guerrilha por espaço na chamada mídia espontânea, a Schincariol levou a melhor no carnaval. A escolha da socialite Paris Hilton caiu como luva para o lançamento da marca Devassa Bem Loura. Criada pela agência Mood e pela ID\TBWA, a campanha aproveitou a imagem polêmica da moça e criou desdobramentos a partir de um teaser, que convidava internautas a descobrir de quem se tratava. Em seguida, entrou no ar um comercial - filmado em Los Angeles e montado com cenas de praias cariocas - que desvendou o mistério. A presença da loira no camarote da Schin foi destaque na mídia. Lá ela protagonizou uma desinibida dança com a latinha de cerveja que já faz sucesso no YouTube.