A luta sagrada

Em tempos desanimados e desoladores como o atual, no qual o crime parece ter vencido e não haveria mais esperança de nada, o estado depressivo mistura-se ao lendário egoísmo, dando cria a atitudes insensatas, quando não néscias mesmo. No ato de desespero erguem-se as mãos ao céu clamando por salvação, mas o Altíssimo nunca fará por nós o que nós mesmos somos plenamente capazes de executar. Não nos salvará a palavra de Jesus nem a iluminação de Buda, porque nós estamos no centro do labirinto que nossos próprios passos criaram. Obteremos incentivo e ajuda na mesma medida em que arregacemos as mangas e nos dediquemos à luta sagrada contra o crime que se apossou das instituições, fazendo isso independentemente de vitória ou derrota.

ÁRIES 21-3 a 20-4

O excesso de alternativas é tão pernicioso quanto a falta das mesmas. Isso é assim não porque existem dilemas, mas porque falta energia para dar conta do que acontece. Melhor desacelerar antes que isso seja urgente.

TOURO 21-4 a 20-5

A criatividade não existiria senão houvesse diferenças e conflitos, porque se todo mundo vivesse no conforto da mesmice, ninguém se atreveria a desejar algo diferente, quanto menos esforçar-se para melhorar o mundo.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Definitivamente, tudo acontecerá por obra e graça do seu esforço. As facilidades que o misterioso destino ofereceu acabaram, mas nem por isso acabou a oportunidade de continuar progredindo. Agora a bola é sua.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O espírito faz a graça de aparecer quando as pessoas conversam e se entusiasmam com boas ideias. A seguir, elas teriam de tomar a atitude de colocar em marcha essas boas ideias, mas é aí que o espírito se desvanece.

LEÃO 22-7 a 22-8

Os ingredientes mais discordantes e complicados foram postos sobre a mesa do jogo e será necessária muita inteligência e esperteza para combiná-los de forma a que tudo resulte numa fórmula de maior crescimento e progresso.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A busca de maior independência é uma espécie de farsa, já que todos fazemos parte de um Universo no qual as entidades, sejam galáxias ou pessoas, são interdependentes. Tudo que está interligado é dependente também.

LIBRA 23-9 a 22-10

Se por acaso a intuição informar que seria melhor desistir de riscos excessivos, melhor atendê-la. Essa informação vale ouro e evita dores de cabeça inúteis, tenha certeza disso. Aposte na segurança e tranquilidade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A multiplicação das perspectivas é sempre bem-vinda. Porém, quando inúmeras perspectivas ficam por isso mesmo, na conversa, a decepção será múltipla também, provocando desânimo. Você pode evitar isso, com certeza.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

É necessário que você descanse, mas como sua alma não se inclina para esse lado, o destino fechou os caminhos e complicou tudo para que você decida dar essa parada estratégica antes de seguir em frente.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Transforme o cotidiano naquele panorama grandioso que você adoraria experimentar. Para isso não será necessário ter isso ou aquilo ou gastar somas fabulosas de dinheiro, apenas sentir-se na crista da onda.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Adquirir novos objetos significaria ter de gastar mais tempo, no futuro, para sua manutenção. Sua liberdade não valerá o mesmo que esses objetos, é muito mais importante ter tempo livre para fazer o que bem desejar.

PEIXES 20-2 a 20-3

Chegou sua vez de liderar, de fazer valer suas opiniões e pontos de vista. Retirar-se à solidão só porque tudo é difícil e complicado seria uma forma aberrante de egoísmo negativo. Melhor seguir em frente.