A maior prova após 13 anos fora da escola O assistente de fotografia Luciano Rodrigues de Lima, de 38 anos, voltou a estudar no ano passado, após 13 anos longe da escola. E foi o segundo retorno. Ele só terminou o ensino fundamental aos 24 anos e, agora, finaliza o médio. "Pretendo fazer Serviço Social. É difícil alcançar o pessoal de cursinho, mas quero uma boa pontuação no Enem e tentar uma bolsa do ProUni na PUC", diz ele.