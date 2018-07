Enquanto isso, aqui na Terra hoje é um desses dias em que pode acontecer tudo, os planos e acomodações mentais de nossa humanidade são subvertidos pela mão misteriosa do destino, perante a qual essa mesma humanidade finge ser a grande controladora do passado, presente e futuro. Pois sim! Há muito tempo que lá no alto das cúpulas governamentais tudo está ao deus dará, porque ninguém domina absolutamente nada, está tudo fora de controle. Porém, continuamos vendo os figurões mundiais posando de controlados e de que sabem o que fazem, ao passo que num dia como hoje, por exemplo, a mão misteriosa do destino deita e rola sobre a empáfia humana. Melhor não desafiar o destino, melhor aceitar as reorientações que ele propõe.

ÁRIES 21-3 a 20-4

No fim, tudo será feito de acordo com o desenho de sua vontade. Porém, perceba, só no fim isso acontecerá, porque no transcurso haverá desvios e distorções, tantos que você duvidará de as coisas seguirem o curso de sua vontade.

TOURO 21-4 a 20-5

As atitudes radicais que certas pessoas tomam encontram eco e alimento nas atitudes que você também toma. Ninguém é culpado, ninguém é vítima, tudo é uma coreografia na qual participam ativamente todas as pessoas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Ainda que a orientação que você receba de outras pessoas não seja condizente com sua visão da realidade, não seria demais nem de menos você permitir que a mesma conduza seus passos. Experimentar novos caminhos é bom.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Concentre seu poder de fogo emocional no mundo prático, dedicando-se com afinco a resolver problemas e avançar no caminho que conduziria você até a realização de algum desejo em particular. Hoje dá para fazer muito!

LEÃO 22-7 a 22-8

Será difícil convencer quem quer que seja através de palavras e promessas. Neste momento, você precisará usar o exemplo para que o convencimento seja eficiente. De outra forma, tudo não passará de uma conversa agradável.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Suas certezas são discordantes com as das pessoas mais próximas. Vale a pena discordar, porque na melhor das hipóteses isso evocará a criatividade, mas a pior das hipóteses também é possível, o ressentimento.

LIBRA 23-9 a 22-10

Pedir a opinião de outras pessoas significaria você ter de ouvir ideias que contrariam sua visão dos fatos. Porém, isso não significa que sua visão esteja errada, apenas que as outras pessoas não

a enxergam.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

O mundo em que você sonha viver não é utopia, mas corre o risco de tornar-se inatingível se você não arregaçar as mangas e fizer o necessário para realizá-lo. Todo dia é dia de avançar concretamente nessa direção.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Mantenha a objetividade. Nem sempre isso será recomendável, mas no momento, só essa atitude garantirá foco e capacidade de atuação, a despeito dos sentimentos desencontrados que transitam pelo âmbito subjetivo da alma.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Você não precisa manifestar todas as suas certezas, porque na maioria dos casos essa atitude criaria conflitos e discussões desnecessárias. Apenas tenha em mente suas certezas e permita que elas guiem seus passos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Este é um ótimo momento para você concentrar-se na produtividade, porque este foco fará com que eventuais discórdias sejam supe-radas na prática, em torno da necessidade de valorizar mais o bem comum.

PEIXES 20-2 a 20-3

Ainda que sua alma esteja coberta de razões para suspeitar de tais ou quais pessoas, melhor será aproveitar o momento para avançar um pouco mais no terreno prático de algumas questões. As suspeitas não devem atrapalhar.