A marca da Estater na compra da Brenco Leva as digitais de Pércio de Souza, sócio da butique de fusões e aquisições Estáter, a operação que resultou na compra da Brenco, do ex-presidente da Petrobrás, Henri Philippe Reichstul, pela ETH, do grupo Odebrecht. A Estáter assessorou José Carlos Grubisich, presidente do lado comprador. Com isso, Souza mantém o ritmo acelerado de 2009, quando participou de alguns dos maiores negócios na área, como a compra do Ponto Frio pelo Pão de Açúcar, a fusão deste com a Casas Bahia e a incorporação da Aracruz pela Votorantim.