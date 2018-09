A médica e o monstro

No último episódio da 6.ª temporada de House, que já está disponível em DVD (Universal Pictures, R$ 129,90), o médico ogro, porém charmoso, beijou a dra. Cuddy. E, desta vez, não pareceu ser uma nova alucinação causada por Vicodin. O romance que os fãs da série há tempos esperavam tem seu desenvolvimento logo no episódio intitulado What Now? (E Agora?), que abre a 7.ª temporada e vai ao ar no Universal Channel nesta quinta-feira, às 22 horas.

Em conversa por telefone com o Estado, o criador da série, David Shore, conta as novidades do 7.º ano e do relacionamento entre House (Hugh Laurie) e Cuddy (Lisa Edelstein). "Precisamos mostrar como isso afeta o trabalho e o universo em que eles vivem", diz Shore. Ele confirma ainda que haverá bons e divertidos momentos entre House e a pequena Rachel, a filha de Cuddy.

Shore não teme que o público perca o interesse na série com a consumação do romance. Afinal, House não deixará de ser House para virar um Don Juan. "Será apenas House com uma namorada", afirma o criador, que também fala sobre o que a temporada reserva para os demais personagens como Thirteen (Olivia Wilde), que pediu um afastamento para poder atuar em um filme, e Wilson (Robert Sean Leonard), que, assim como seu melhor amigo, está namorando nesta temporada.

Shore explica ainda como é a equipe que auxilia nas pesquisas médicas e faz uma previsão de quanto tempo House ainda pode ficar no ar. Que seja uma vida longa!

O primeiro episódio da temporada tem o título da minha primeira pergunta: ‘E agora?’ O que vai acontecer com o casal House e Cuddy?

Isso é o que a temporada vai mostrar. Vamos explorar essa relação e estamos nos divertindo com isso. O primeiro episódio é o ponto de partida, óbvio, então temos menos mistério médico e mais House e Cuddy. Tínhamos de fazer isso, pois não podíamos jogar o romance, sem explorar o início de tudo. Os próximos episódios, porém, são mais tradicionais. Mas claro, com House e Cuddy juntos, precisamos mostrar como isso afeta o trabalho e o universo em que eles vivem. Como um relacionamento pode ferrar as coisas? Como ele pode construir coisas? Nada vai mudar muito. É House com uma namorada e Cuddy com um namorado. Não é House se transformando num cara que pode estar num relacionamento. Mas pode ser que ele consiga. É uma questão a ser explorada.

Vamos ver uma interação entre House e Rachel, a filha de Cuddy?

Sim! Será divertido.

A Thirteen (Olivia Wilde) vai voltar durante a temporada?

Ela vai voltar, mas não estará presente por um tempo. Não quero ser mais específico do que isso... Ela teve a oportunidade de fazer um grande filme, nos avisou e tivemos de mudar o roteiro para algo que não posso te contar...

Como é ter de lidar com essas saídas repentinas? Houve o caso da Jennifer Morrison, do Kal Penn...

É estranho. Kal Penn conseguiu emprego na Casa Branca (é assessor de Barack Obama) e teve de ir. Contanto que eles nos avisem a tempo, fazemos o máximo para ajeitar as coisas. Às vezes, porém, não conseguimos - ou porque havíamos planejado outra coisa ou porque não tivemos tempo suficiente para mudar o roteiro. Não quero que simplesmente os personagens desapareçam. Quero dar uma solução criativa para o problema e acho que fizemos bem no caso de Olivia (Wilde).

Na 4ª temporada, quando foram introduzidos novos personagens, era sua ideia renovar a equipe de House ou você já havia decidido que Foreman, Chase e Cameron voltariam a trabalhar com o médico?

A ideia veio por questões criativas. Fizemos três anos com a mesma equipe e parecia improvável que essas pessoas topariam trabalhar com House por tanto tempo. Pensei que seria excitante trazer novas vítimas para House (risos). E todas essas coisas conspiraram para a minha decisão. Quis agitar as coisas, antes que a audiência ficasse cansada.

Quão difícil é conseguir pensar em histórias novas a cada temporada?

É delicado, complicado, mas é meu trabalho! Tenho outras pessoas na equipe para me ajudar a fazer esse trabalho, mas estou feliz com os rumos que as coisas tomaram. Se me perguntassem na 1.ª temporada como a série seria na 7.ª temporada, não teria ideia do que responder. Acho que a série está surpreendentemente fresca e isso me deixa feliz. (Continua na pág. 6)

Broken, episódio que abre o 6º ano, é um dos melhores episódios de House. Não deu medo de internar House e dar um nó na história?

Um dos aspectos maravilhosos desta série é poder fazer esses episódios de partida de temporada que quebram a rotina. Não podemos fazer isso o tempo todo, mas a audiência confia no nosso trabalho e ficamos felizes em sair da rotina, ir por um caminho diferente. Broken foi o mais significativo desses episódios: teve duas horas e foi feito completamente fora do hospital. Nos arriscamos e temos nos dado bem.

Voltando à 7ª temporada, como vai ficar Wilson, agora que House está namorando?

Wilson também está namorando. Está com a Sam (Cynthia Watros, ex-Lost). Então, os dois caras que passaram quase a série toda sozinhos estão em relacionamentos. Quando o namoro de House estiver ótimo, o de Wilson estará em baixa e vice-versa.

Há convidados especiais nesta temporada?

Sim, Candice Bergen (ex-Boston Legal) vai interpretar a mãe de Cuddy. E há mais uma lista enorme que não sei de cabeça...

Você conta com uma equipe para descobrir casos médicos e abastecer os episódios?

Temos uma equipe grande. Uma de nossas roteiristas é médica e há pesquisadores, além de três médicos que são consultores e estão sempre à disposição dos roteiristas. Além disso, eles revisam cada roteiro que finalizamos. É importante ser o mais realista possível.

E qual é o retorno que vocês têm de médicos reais?

O feedback tem sido muito positivo. Não ouço muita gente comentando que conhece médicos que odeiam a série (risos). Ficaria surpreso se houvesse muitos assim ou se não houvesse nenhum. Trabalhamos muito duro para tornar a série realista. Esses são casos bizarros, pois, por definição da série, esses pacientes já teriam contatado 18 especialistas antes de chegar a House. Mas eles são casos reais e possíveis.

Conversei com médicos para uma reportagem sobre House e a maioria disse que tentava descobrir as doenças antes de House. E, para eles, alguns mistérios eram fáceis de solucionar, já que muitas doenças são comuns em climas tropicais...

Talvez aí no Brasil existam médicos melhores do que aqui nos Estados Unidos (risos)!

Na sua opinião, por que House faz tanto sucesso?

O público se interessou pelo personagem estranho que criamos, mas nunca imaginei que House se tornaria uma série aclamada no mundo todo. É maravilhoso que tenha esse aspecto universal. Estou dando entrevista para alguém no Brasil e isso é muito bacana. Acho que a série tem muitos pontos a favor: é engraçada, tem drama e, o mais legal é o personagem principal. Ele é um cara que faz o que ele acha que é certo. Ele faz isso não por razões egoístas, mas porque acha que é o certo e não se importa com o que os outros pensam.

Quando você escolheu Hugh Laurie para o papel, você imaginava que as pessoas iriam gostar tanto dele?

Não imaginava que as pessoas adorariam House, mas sabia que Hugh Laurie era o cara certo para o papel. Quem viu o teste dele sabia que ele era o cara. Foi um teste memorável.

Quanto tempo você acha que House pode sobreviver?

Esta é uma pergunta muito aberta... Diria que House pode sobreviver pelo tempo que Hugh Laurie topar interpretá-lo (risos)!

Você tem um episódio favorito ou pode fazer um ranking dos que você mais gosta?

O piloto tem um gosto especial. Three Stories (episódio 21 do 1.º ano) acho que é o meu favorito, pois foi a primeira vez em que quebramos o roteiro tradicional da série. Mas gosto de todos os capítulos. Gosto de assistir a todos.

Você escreve os roteiros ou só supervisiona?

Supervisiono e dou um direcionamento do que vai acontecer. O que acontece é que reescrevo muitas páginas.

E as famosas frases de House, como ‘todo mundo mente’ e ‘sou fisicamente incapaz de ser educado’, são criadas por você?

Sim. Eu meio que penso assim como ele (risos)...