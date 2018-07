A mesma saga, o mesmo pique Cinema

Jeremy Renner estreia na franquia

O legado da trilogia Bourne estrelada por Matt Damon já era perceptível antes mesmo do lançamento do terceiro capítulo da série. Foi por conta de 'A Identidade Bourne' (2002) e 'A Supremacia Bourne' (2004) que os estúdios MGM reformularam uma de suas franquias mais duradouras: o James Bond canastrão e dependente de apetrechos seria inadmissível em um mundo pós-Jason Bourne, daí o reboot com Daniel Craig.

Primeiro filme da série Bourne a não adaptar um dos três livros de Robert Ludlum (1927- 2001), O Legado Bourne expande o universo de conspiração de seus predecessores. E a presença de personagens das produções anteriores dá força ao enredo escrito e dirigido por Tony Gilroy, o roteirista dos três filmes com Matt Damon.

A trama de 'Legado' se desenvolve simultaneamente aos eventos de 'O Ultimato Bourne' (2007) e mostra os esforços do agente Aaron Cross (Jeremy Renner) para sobreviver à queima de arquivo decorrente das informações secretas vazadas por Jason Bourne. Sem o mesmo apuro técnico dos últimos dois filmes dirigidos por Paul Greengrass, a produção compensa com aquisição de Edward Norton e Rachel Weiss. Ramon Vitral

Não há poucos exemplos no cinema nacional a retratar o período da ditadura. Alguns investem na 'linha dura', enfocando perseguições e violência física. Outros, mais raros, como o belo 'O Ano em que meus Pais Saíram de Férias', de Cao Hamburger, registram sob chave intimista as consequências indiretas, entre doloridas e despertadoras, da ausência de liberdade. É esta a via escolhida pelo veterano Ugo Giorgetti em Cara ou Coroa.

Durante uma semana de inverno chuvosa em São Paulo, no ano de 1971, um dramaturgo militante do partido comunista (Emilio de Mello), em meio a uma separação e às dificuldades de encenar uma peça de Peter Weiss, convence seu irmão mais novo, sobrinho de um reacionário taxista (Otávio Augusto, brilhante no papel), a esconder dois militantes que escapam da tortura na insuspeita casa da namorada, que vive com o avô (Walmor Chagas), um general aposentado.

Na bem encadeada trama, não há cara, nem coroa, mas as limitações dos papéis que desempenhamos - como heróis e vilões, irmãos e filhos. O dramaturgo bem-intencionado tem moral vacilante, assim como o velho militar, que, em conversas confessionais com a dividida neta, revê o passado e expõe incertezas. CA