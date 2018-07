''A minha alegria não tem explicação''

ALÍVIO - Técnico cumprimenta o atacante Robert, autor de dois gols no clássico; dois dias de preparação tiveram mais conversa que treino

Antônio Carlos não chegou ao Palestra Itália como unanimidade. Mas ontem saiu do estádio palmeirense bem mais tranquilo. Não poderia ter começado melhor no comando da equipe com vitória no clássico contra o São Paulo (2 a 0). Estava aliviado, já que o assunto depois do jogo era a tranquilidade futura e não o aprofundamento da crise que ronda o clube.

"Não tem explicação a minha alegria", disse o treinador, que até teve o nome gritado nas arquibancadas. "Me emocionei mesmo. Conheço o clube, tenho uma história muito bonita aqui dentro. Lembrei das minhas conquistas, fiquei satisfeito com o que estava acontecendo em campo. Não poderia haver melhor lugar para começar minha carreira de treinador em uma equipe grande."

Como jogador, Antônio Carlos foi campeão brasileiro e paulista pelo Palmeiras em 1993 e 1994. Mas o começo como treinador na equipe não foi tão fácil. Antes da partida, integrantes de torcidas organizadas mantiveram faixas estendidas em frente ao estádio com palavras negativas, lembrando até o episódio de racismo em que se envolveu em 2006, quando jogava no Juventude. "É um caso que ficou no passado. O protesto foi de 30, 40 pessoas. Não posso generalizar. A torcida aqui sempre esteve do meu lado."

Na crise também é mais difícil de jogar futebol. Antônio Carlos é experiente, sabe disso. Teve apenas dois dias para preparar a equipe antes do clássico. Conversou mais do que treinou. Tentou tirar o peso das costas dos jogadores, que poderiam ser vaiados nos primeiros erros depois da derrota por 4 a 1 para o São Caetano que custou o cargo a Muricy Ramalho.

"Aqui ninguém descobriu a fórmula da Coca-Cola. O mais importante foi a conversa que tivemos", explicou o novo treinador. "Temos um bom time. Apenas três jogadores do Brasileiro não estão aqui mais. Procurei passar tranquilidade, dar confiança aos jogadores, para que eles pudessem entrar em campo pensando só no futebol. Eles responderam muito bem."

Os dirigentes palmeirenses também estavam com o sorriso no rosto pela primeira vez depois de uma partida nos últimos dias. Fizeram uma aposta, foram xingados pela torcida, mas já colheram o primeiro resultado. "A gente vinha acompanhando o Antônio Carlos e sabíamos que ele tem capacidade", disse o vice-presidente de futebol, Gilberto Cipullo.