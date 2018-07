À MODA ANTIGA Homenageando as vendas de bairro que deram origem a tantos bares brasileiros, o Boteco Freguesia abriu no fim de 2012. O chope é Brahma (R$ 5,30) e às 4ªs, durante os jogos do Paulistão, cada gol de um time da cidade vai valer uma rodada grátis. R. Harmonia, 231, V. Madalena, 2539-3840. 18h/0h (4ª e 5ª, até 1h; 6ª, até 2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Cc.: M e V.