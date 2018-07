À moda da Camorra

Dois perdidos. Clara e Fred: bandidos de quinta categoria, eles vivem entre tapas e beijos

Numa espécie de salto sem paraquedas, em cena da novela Passione (Globo) que foi ao ar na última terça-feira, a vilã Clara (Mariana Ximenes) contou a Totó (Tony Ramos) quase tudo o que andou aprontando pouco antes de se casar com ele. Disse que foi cúmplice de Fred (Reynaldo Gianecchini) no golpe envolvendo as ações da Metalúrgica Gouveia e que viajou à Itália mesmo para tentar enganá-l0. Com medo de ser desmascarada, resolveu, antes, dançar conforme aquela música de Caetano Veloso e dizer a verdade para tentar continuar iludindo. Nisso, lançou nova leva de mentiras e encerrou: "Você foi o único homem que me tratou com decência nessa vida e me fez ver o mundo de outro jeito."

Um noveleiro eventual e desavisado com certeza pensaria que ela é a mocinha da novela. A sequência plantou dúvidas até mesmo na cabeça de Mariana Ximenes, que vive com o coração aos pulos por causa da personagem. "Quando li essa cena, fiquei pensando ‘será que tem algum pingo de sinceridade aqui, gente?’ Se você for pensar, a Clara é carente de afeto, de estrutura familiar. Acho que ela pode ter ficado tocada pelo que viu ali no sítio do Totó, o amor e a união da família dele", arrisca a atriz, que recebeu o Estado na quarta-feira, num dos camarins da cidade cenográfica da Globo, no Projac, em Jacarepaguá.

Vigarista das mais ordinárias, Clara poderia ser a filha da Flora, de A Favorita, ou a neta da Bia Falcão, de Belíssima. Foi a partir dela que Silvio criou toda a Passione, enquanto ouvia a música Malafemmena, de Totó - que não por acaso é o tema da moça. O nome de Mariana, o autor não esconde, foi o primeiro que lhe veio à cabeça para interpretar a schifosa linda que ilude e se aproveita de um homem cego de amor. "Queria trabalhar com ela faz tempo", entregou ele, pouco antes da estreia da novela.

O melhor de Clara, no entanto, é o tempero que Silvio usou para compor a personagem, muito mais complexa do que a "mulher má" da canção napolitana. Ela pode ser perigosa, mas não chega nem perto de um gênio do mal. Abandonada pela mãe, Clara passou a infância sob a guarda da avô, Valentina (Daisy Lúcidi), essa sim, uma schifosa (nojenta) que a usava para obter favores de homens. Perdida na vida, ela tenta impedir que a irmã adolescente, Kelly (Carol Macedo), passe pelo mesmo.

O autor admite que o passado sofrido pode ser uma janela dramatúrgica para uma virada da personagem. "Depois de tomar consciência das burradas que fez, é bem possível que ela tome juízo. Ou seja, a redenção é possível para uma pessoa como ela?", pergunta o autor, coisa que só ele poderá responder. "Logo, o Totó vai dizer que o fato de ela ter tido uma vida difícil não justifica suas atitudes, e que a irmã teve a mesma vida e as mesmas dificuldades e é uma pessoa de bom caráter."

Entre vítima e vigarista, Clara não despertou a ira do público. Muito pelo contrário, são muitos os que pedem ao autor para que ela se apaixone de verdade por Totó.

Mas antes da redenção, se é que ela virá, Clara tem muitos capítulos pela frente. Falta pouco para que ela seja entregue à polícia pelo próprio Totó, que é apaixonado, mas não bobo. "Vai ter uma sequência em que ela vai ser presa, uma cena enorme de perseguição", adianta Mariana. "O diretor propôs que eu subisse num caminhão em movimento. Adoro cenas desse tipo, faço amarradona. Dá uma adrenalina..."

Método. No camarim do Projac, Mariana contou que na noite anterior tentava se concentrar para a entrevista que teria com o Estado no dia seguinte, quando foi fisgada pelo seriado A Cura, que a Globo transmitia lá pelas 23 horas. "Eu queria pôr as ideias no lugar para chegar aqui e dar uma entrevista interessante", disse, dando pequena amostra do cuidado com que conduz a carreira, item citado por todos que a conhecem.

Paulistana criada no bairro de Vila Mariana, desde que chegou ao Rio, aos 17 anos, para trabalhar na Globo, já interpretou papéis criados por boa parte dos autores mais renomados. "É muito bom conhecer vários estilos de dramaturgia, até mesmo como estudo", observa ela, que agora sonha com um papel numa novela de Gilberto Braga. "A gente já se namorou algumas vezes. Mas, poxa, a próxima novela dele vai entrar logo depois de Passione, e eu não vou poder fazer."

Dinâmica, como ela mesma se define, Mariana fala da profissão e do ofício de fazer novela com sincera empolgação. "Já foi na cidade cenográfica?", pergunta ela, ainda surpresa com a indústria gigante de ficção que ela já frequenta há tanto tempo. "Nunca a gente domina, e nunca está pronto ou é fácil ou não dá um friozinho na barriga. Por isso que novela tem o seu barato, você está sempre num processo. Não tem muito método ou manual de instrução. Acho que você tem de ser flexível e intuitiva, para poder dançar conforme a música."