A morte de um pintor que desnudou o real

A morte do pintor Lucian Freud, anteontem à noite, aos 88 anos, é um pouco a morte da pintura de natureza hiper-realista.

Anunciada ontem por seu marchand nova-iorquino William Acuavella, ela, de certo modo, libera os críticos para uma análise mais rigorosa e menos apaixonada de sua obra, agora que Freud, neto do criador da psicanálise, não pode mais usar o pincel para desconstruir a imagem de celebridades.

Nascido em Berlim, em 1922, e naturalizado inglês em 1939, seis anos depois de sua família chegar a Londres, fugindo de Hitler, Lucian Freud pintou tanto gente da alta roda - a rainha Elizabeth II, entre outros - como modestas assistentes sociais, caso de Sue Tilley, imortalizada na tela Benefits Supervisor Sleeping (2008), que bateu o recorde de um pintor vivo ao ser vendida por US$ 33,5 milhões pela filial nova-iorquina da Christie"s.

A diferença entre a rainha Elizabeth da Inglaterra e sua súdita Sue Tilley é que a última - como, aliás, a maioria dos amigos, parentes e anônimos que posaram para Lucian Freud - surge nua, deitada sobre o chão, desprotegida em sua escancarada obesidade. Há uma razão para isso: Freud pintava essas pessoas como se fossem animais abandonados. Não hierarquizava os personagens de suas pinturas. Um cão sarnento não era mais belo ou mais feio que seus modelos.

Nem mesmo os nobres escaparam. O retrato da rainha inglesa (de roupa, como convém a uma soberana, após negociações) mais parece o de Yoda (o mestre de Star Wars) após um surto de varíola. E o mesmo foi pintado há dez anos, quando a monarca tinha 75 anos.

Lucian Freud era amigo de Francis Bacon, que igualmente gostava de deformar pessoas e foi retratado pelo mesmo. Se Bacon sentiu prazer em distorcer o corpo humano até torná-lo uma massa disforme, irreconhecível, Freud afirmou sua vocação hiper-realista a ponto de negar a objetividade fotográfica e expor, como o avô, o interior de seus modelos, dissecando suas almas até a exaustão.

É inegável seu talento para desnudar pessoas (literalmente, inclusive, considerando seus 40 filhos ilegítimos enumerados por um jornalista do Daily Express). No entanto, as pessoas que retratava ganhavam por isso, pagas por vários meses por seus serviços (em 1970, o pintor demorou 4 mil horas para concluir o retrato da mãe). Freud trabalhava vagarosamente, atento a detalhes do corpo, às marcas da vida que deformavam não só o físico como o caráter de seus personagens, como se todos fossem filhos de Dorian Gray.

As pinceladas vigorosas e a massa espessa de óleo marcam sua pintura desde os anos 1950, quando ele troca a sintaxe surrealista (e a pintura de superfície) pelo caminho da representação figurativa. A dramatização de Freud, desde então, é puramente teatral. Seus personagens, quando não estão deitados num sofá, estão jogados no chão, cedendo às leis da gravidade e ao formalismo de um artista que pintou até o último dia de sua vida. "Pinto pessoas não pelo o que elas parecem, mas pelo que são" era seu mandamento. Pode não ser muito, mas é absolutamente digno.