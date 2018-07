A morte dissolve tudo Depois de mergulhar nos desvãos de uma história de amor em 'Trilhas Sonoras de Amor Perdidas', a curitibana Sutil Companhia agora lança-se em um intenso questionamento sobre algumas das questões mais profundas da condição humana. Criada em parceria com o escritor e roteirista norte-americano Sam Lipsyte (do filme 'Insolação'), a peça O Livro do Paciente Estevão, que estreia hoje (7) no Sesc Belenzinho, conta a história de um homem diagnosticado com uma doença terminal que passa sua vida em revista. Guilherme Weber, Leonardo Medeiros, Georgette Fadel e Danilo Gangheia são alguns dos atores no elenco, e a direção é de Felipe Hirsch. Guilherme Conte Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, metrô Belém, 2076- 9700. 280 min. (com intervalo). 18 anos. 6ª e sáb., 18h. dom., 17h. R$ 24. Até 21/10.