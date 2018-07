A Música No ano passado, a cantora britânica (de origem cingalesa) M.I.A. dominou o tapete vermelho com seu conceito low tech, a tecnoglobalização do cafundó dos judas. Já houve festas em que Madonna montou seu circo, outra em que Björk soltou seus gritos e seus vestidos-ganso. Mas, este ano, privado dos pocket shows, o Oscar perdeu muito da graça. O prêmio de melhor canção foi para uma lenda da música americana, o produtor e guitarrista T-Bone Burnett (e Ryan Bingham), com a balada genérica The Weary Kind (trilha do filme Coração Louco). Bom para T-Bone, que merece qualquer prêmio, mas é uma balada country ordinária, sem grande originalidade, violão e voz.