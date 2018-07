A Nigéria deveria assumir preço menor de petróleo para orçamento, diz ministra A ministra das Finanças da Nigéria, Ngozi Okonjo-Iweala, propôs a redução do preço do petróleo de referência assumido para o orçamento do país de 2015 para 73 dólares por barril, ante a proposta de 78 dólares feita em setembro, devido à recente queda acentuada nos preços globais da commodity.