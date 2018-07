A noite foi das veteranas chiques

A noite de domingo já se mostrava promissora para Sandra Bullock desde o tapete vermelho, quando ela deixou claro que, depois de tantos anos de cerimônia do Oscar, aprendeu a escolher um bom vestido. Imagine se em vez do deslumbrante Marchesa de cetim e renda que usou, ela optasse pelo modelo com bolsos laterais da premiação de 2006 para subir ao palco e receber seu Oscar? Nada é por acaso.

Pelo desfile de anteontem deu para perceber que as veteranas andam mesmo impossíveis. Num movimento que lembra o que acontece nas telas, as estrelas maduras ofuscaram as jovens. Festa onde os colos costumam ser exibidos sem pudor, a sempre indicada Meryl Streep pareceu ousada, de certa forma, ao optar por um longo branco de mangas compridas e decote transpassado, de Chris March.

As cores claras foram o hit da premiação. Sempre surpreendendo e nem sempre para o bem, Sarah Jessica Parker usou um enigmático Chanel dourado, cujo decote exibia um ramalhete de rosas - como elas conseguiam se equilibrar ali, como numa jardineira? Ela merecia penteado melhor do que aquele, que lembrava chifres de carneiro.

Também na galeria das maduras, mas apenas porque a certidão de nascimento manda, Demi Moore estava maravilhosa com o seu Versace. Um sonho rosado, cintilante na medida, tinha tudo o que uma diva precisa: corselet drapeado e saia em camadas de chifon. Como nos anos anteriores, a classuda Helen Mirren preferiu uma cor clara. Optou por um Badley Mischka azul de cetim e tule bordado - sempre clássica, mais uma vez linda, mas com certa monotonia. Também com um modelo off-white, Jennifer Lopez explicou numa das entrevistas que concedeu que o vestido da cerimônia precisa ter o fator "uau!". O dela, um Armani Privé exuberante cumpriu bem o papel, com um corpo em dobradura e saia justa, com volume lateral. Grande vencedora da noite, a diretora de Guerra ao Terror, Kathryn Bigelow, também esteve entre as mais bonitas, com um modelo cinza-chumbo de cetim e aplicações no busto, também Marchesa.

Ainda na galeria das discretas, não passaram despercebidos o Yves Saint Laurent prata de Kate Winslet, mais uma vez uma das mais bem-vestidas da noite, o Christian Dior de Charlize Teron, em dois tons de lavanda, e o lilás de Queen Latifah, da grife Badgley Mischka, investindo todas as fichas na linha "mulheres grandes não choram".

Mas boa carga do glamour da cerimônia deste ano ficou com as estrelas que decidiram ousar num terreno longe dos brancos, pratas e nudes. Sigourney Weaver, por exemplo, estava linda com o Lanvin de seda no mais vermelho dos vermelhos. Penélope Cruz nunca esteve tão espanhola no Oscar como no domingo, com o modelo Donna Karan vermelho grená, em tafetá em origami. Na mesma fileira, no Kodak Theatre estava a explosão fúcsia de Vera Farmiga, da mesma Marchesa que fez Bullock e Bigelow arrasarem.

A cerimônia deste ano deixa algumas certezas. A primeira é a de que o preto não é mais o mesmo e quase fez sumir a estrela da saga Crepúsculo, Kristen Stewart, que usou um rabo-de-peixe de Monique Lhuillier. A segunda é que as estrelas adolescentes - caso da própria Kristen - precisam de aulas de correção postural ou, então, devem fugir dos decotes tomara-que-caia, que deixam seus ombros ainda mais caídos - caso de Miley Cyrus, que foi de Jenny Packham, e Amanda Seyfried, que vestiu um Armani Privé. Outra certeza é que um estampado precisa realmente ser muito incrível para cair bem - o do vestido de Maggie Gyllenhaal, um Dries Van Noten com estampa tropical, não está nesta categoria. E última constatação do Oscar é que o cabelo de George Clooney fica mais bonito a cada ano. A dúvida é: será que ele fez escova?