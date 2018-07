5ª (13) a São Paulo Companhia de Dança, com 'Sechs Tänze', de Jirì Kyliàn; 'Bachiana nº 1', de Rodrigo Pederneiras; e a inédita 'In The Middle, Somewhat Elevated', de William Forsythe. Teatro Alfa. R. Bento B. de Andrade Fº, 722, S. Amaro, 5693-4000. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 18h. R$ 40/R$ 70. Até 16/9.