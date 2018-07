A nova fase de Granato

Valéria França

Durante muitos anos de sua carreira, o artista plástico Ivald Granato apareceu em público tocando guitarra, tirando a roupa e até mesmo simulando vômito. E essas apresentações provocativas tiveram os mais variados palcos, de avenidas importantes de São Paulo a museus internacionais, sempre com o objetivo de estender e popularizar sua expressividade além das pinceladas conceituais de seus quadros. Hoje, aos 60 anos, um dos personagens mais importantes da arte contemporânea anda mais discreto, porém não menos produtivo. O livro biográfico Ivald Granato - Gesture e Art acaba de sair do forno (380 pág, Editora Francis, R$ 210). Escrita pelo crítico de arte Jacob Klintowitz e produzida pela DPZ, a obra chega às livrarias na quarta-feira.

"Foi difícil selecionar as telas que representariam meus 40 anos de trabalho", conta Granato. "Sobrou tanto material que dá para fazer mais três livros." Ali também estão reunidas esculturas e fotos de momentos marcantes como as festas realizadas na casa do mecenas e amigo Kim Esteve. "Picasso vai se remover na tumba com meu livro", provoca o artista.

Fluminense de Campos, Granato veio para São Paulo na década de 70, convencido de que a capital paulista era o local das oportunidades. "Numa das minhas visitas, conheci o ateliê de Aguilar (José Roberto) e fiquei encantado. Na mesma época, Octávio Pereira abriu um ateliê de litogravura que virou um centrinho de novos artistas nas proximidades da Rua Augusta."

"Ele sempre foi inquieto e não conseguiria ficar num lugar que não absorvesse sua produção", conta sua mulher, Laís Machado Granato, psicóloga que nos últimos tempos virou ceramista. "Ele é capaz de pintar um quadro em apenas duas horas, mas é um trabalho cheio de técnica acadêmica", diz Klintowitz, autor do livro. Granato fez Faculdade de Belas Artes no Rio. As pinceladas marcantes e explosivas têm muito a ver com a personalidade forte do pintor.

"Ele ocupa todos os espaços da casa, se você deixar", diz Laís. No final da década de 90, Granato transferiu seu ateliê da Avenida Henrique Schaumann, em Pinheiros, para sua casa, no Alto de Pinheiros. E o ambiente doméstico ganhou mais cor. Ele pintou todas as cúpulas dos abajures da casa, estofados de cadeiras, e encheu as paredes da sala, do corredor e dos quatro quartos de painéis, esculturas e telas.

De croc púrpura nos pés, calça jeans, moletom e brinco numa das orelhas, Granato vem se dedicando muito à pintura. É capaz de ficar mais de dez horas imerso num projeto. Não raro, acorda no meio da noite com uma ideia em mente, pega o pincel e trabalha. "Hoje ele está mais preocupado em fazer obras perenes", diz Klintowitz. "Sou que nem os Stones. O Keith Richards chega ao teatro cansado, mas quando sobe ao palco é capaz de dar chute nas alturas", diz o pintor, que já acompanhou 27 turnês dos Rolling Stones. "Somos amigos há anos." No escritório de Laís há uma gravura feita pelo Ronnie Wood. "O Rony é acadêmico e o Keith dá apoio ao Guggenheim (museu de Nova York)." A amizade de décadas se estreitou com o passar dos anos mesmo com o inglês macarrônico de Granato. "Minha mulher às vezes tenta interferir, querendo traduzir. Ela diz que eu falo uma coisa e eles respondem outra e mesmo assim a conversa continua animada", diverte-se.

Além da arte, ele tem em comum com o grupo a intensidade de quem sempre aproveitou a vida. O ateliê da Henrique Schaumann era conhecido por ser um ponto de encontro. "Dei muita festa ali. Os amigos passavam na rua, percebiam a agitação da janela e subiam no apartamento." Entre os convidados costumeiros, o cantor Raul Seixas. "Ajudei muito o Kim (Esteve) a organizar as festas da Bienal de São Paulo no seu casarão da Chácara Flora." Neil Williams, Ismael Oliveira, José Roberto Aguilar e Wesley Duke Lee eram alguns dos artistas plásticos amigos de Granato que costumavam frequentar a casa de Kim, considerado uma ponte entre a arte nacional e internacional.

Granato continua viajando muito para divulgar seu trabalho no exterior, principalmente com exposições do grupo After School, que formou com artistas que, como ele, explodiram na década de 80. "Não perdemos o pique. Quando se é muito jovem, a evolução é diária. Depois a ansiedade diminui." Segundo ele, o processo é muito parecido como o que aconteceu com a música dos Stones. "Eles ficaram profissionais e não deixaram de fazer um bom rock."

''Sou de uma época em que todo artista tinha de ter também uma posição política. Era jovem quando estava nascendo o Teatro de Arena. Caetano e Gil são políticos. Hoje os artistas não se sentem muito obrigados a isso"

''É mais fácil se apropriar da produção de alguém que está começando do que de um Claudio Tozzi, por exemplo. A minha geração é mais versátil que a de hoje. Tínhamos de ser originais"