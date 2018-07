A nova maneira de produzir e assistir aos clipe

Vinicius Calderoni fala sem parar. E sua eloquência não deve ser confundida com verborragia barata. Aos 24 anos, o compositor se expressa com desenvoltura para falar de seu novo projeto. Depois de ter lançado em 2007 seu primeiro disco, Tranchã, ele agora coloca em prática sua vontade de diluir as fronteiras entre as diferentes formas de expressão artística.

Antes mesmo do lançamento do álbum existia a ideia de divulgar clipes das músicas em um show, em uma espécie de cinema mudo, com as imagens passando em um telão e Vinicius e seus companheiros interpretando as músicas. Entendendo que o formato seria simples e engessado demais, o compositor - formado em cinema - decidiu escalar um time de jovens diretores que conhecia para realizar clipes para as 12 faixas de seu disco, criando o projeto Os 12 Clipes de Tranchã. "Demorei todo esse tempo para lançar pela questão prática de fazê-los. Hoje acho que foi muito importante esse tempo de maturação", diz Vinicius.

Com participação de jovens diretores, como os destacados Esmir Filho e Rafael Gomes (que dirigiram os clipes de Crédulo e Represa, respectivamente) e até do próprio Vinicius, que dirigiu Nenhum Suinge - lançado anteontem na internet -, o compositor encampou um projeto que muda a maneira de se fazer e de se ver videoclipes em um país onde o gênero definha a cada dia. "O estatuto do videoclipe se transformou. Existe uma decadência em relação à maneira como a gente via o clipe antigamente, que era uma mero trabalho de divulgação das bandas", comenta o compositor.

Assim como no disco, em que o jovem não quis ficar aprisionado a um único gênero, passeando por variados estilos de composição, os clipes seguem a linha da diversidade, com animações, ficções, imagens capturadas de shows, etc. De fato, é uma maneira completamente diferente de enxergar os videoclipes. Não são mais aqueles que bombaram na MTV na década de 1990. "São respostas audiovisuais para as canções. Quero que todas as definições, as fronteiras entre as artes fiquem mais apagadas, isso me intriga, é uma investigação contínua em busca desses caminhos híbridos."

Outra crença cumprida e louvável de Vinicius é a de sacudir os pares de sua geração para que eles criem o movimento cultural de seu momento, fugindo da letargia de apenas receber e glorificar o que se fez no passado. "Eu quero caminhar com meus contemporâneos para solidificar nosso lugar, muito mais do que o apadrinhamento dos consagrados."

Comprovando essa independência dos antepassados, hoje estreia em sites e redes sociais o segundo clipe do projeto, Trivial, dirigido por Daniel Tonacci. Os vídeos das outras faixas serão lançados até o meio do próximo mês. Nos fins de semana de 19, 20 e 21 e 26, 27 e 28 de março, Vinicius faz uma temporada baseada no projeto, na Sala Crisantempo, na Vila Madalena. Os shows fugirão do óbvio, escapando do formato de uma banda tocando e um telão exibindo os clipes. As apresentações terão projeções em diferentes superfícies do palco, utilizando trechos dos vídeos e duas câmeras em tempo real. "O show ganhou vida própria, vamos usar os clipes como inspiração, não como obrigação", diz Vinicius.