A número dez

Na quarta (1/5), o Hotel Emiliano organiza a terceira edição do Emiliano Market Day, uma feirinha bacana em que os fornecedores do hotel expõem seus produtos de origem certificada.

Três palestras estão programadas: às 13h, 'Os pilares do estilo de vida saudável', com o médico Alexandre Feldman; às 14h15, 'A tendência homemade na pâtisserie', com Arnor Porto, que cria as sobremesas do hotel; e às 15h30, 'Segredos da nona - massas artesanais', com Stefano Impera, novo chef do restaurante.

Pat Feldman, do site Crianças na Cozinha, ensina os pequenos a cultivar alguns alimentos em casa. Para os pais, ela faz os workshops 'O segredo para o sucesso na introdução dos alimentos para as crianças' e 'Meu filho não come', ambos em horários que serão definidos na própria tarde. Ah, provar um pouquinho de tudo faz parte do passeio, claro.