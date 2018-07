A origem da 'pinga de cambuci'A origem da 'pinga de cambuci' Na década de 1950 instalou-se no Bairro Alto, em Natividade da Serra (SP), o Bar do Alemão, de Alexander Linz, que na verdade era austríaco, conta o pesquisador de gastronomia e jornalista João Evangelista de Faria, o "João Rural". "Ele inventou o xarope de cambuci, aproveitando a fartura da fruta na região. Depois de fervê-la, acrescentou açúcar e passou a servir junto com a cachaça. A partir daí, criou-se o hábito, entre os turistas, de parar no bar, antes de descer a serra, para degustar a "pinga de cambuci"", explica o jornalista.