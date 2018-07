A origem do pop Em 1958, o norte-americano Jasper Johns exibia na Leo Castelli Gallery (Nova York) suas pinturas, em uma mostra que é considerada um dos embriões da pop art. Dois anos depois, o artista começou a produzir gravuras - técnica que seria marcante em sua trajetória. Nelas, sobravam referências a elementos comuns (e até banais), como bandeiras, números, letras e mapas. Cerca de 70 trabalhos feitos a partir desse período - em litogravura, gravura em metal e serigrafia - poderão ser vistos na cidade a partir desta 4ª (20). A maioria das obras expostas pertence ao acervo da Universal Limited Art Editions, empresa que mantém uma impressora dentro do ateliê de Johns - hoje com 82 anos. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201 (entrada pela R. Coropés), Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: 4ª (20). Grátis. Até 26/8.