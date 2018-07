A outra paixão nacional A 27ª edição do Salão Internacional do Automóvel começa na quarta-feira (24). Até o dia 4 de novembro, o Anhembi estará tomado por 113 expositores e 500 veículos, de 49 marcas diferentes, como Audi, BMW e Porsche. Pavilhão de Exposições do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 13h/22h (4ª, 14h/ 22h). R$ 55 (4ª, R$ 45; 6ª (2/11), R$ 80). Até 4/11.