A paixão pela literatura que uniu Zélia a Jorge Amado A paulistana Zélia Gattai (1916-2008) estreou como memorialista em 1979, com Anarquistas, Graças a Deus, depois que seu marido, Jorge Amado (1912-2001), reconheceu a força de sua prosa autobiográfica. Três anos depois ela lançaria este Um Chapéu para Viagem, no qual narra os primeiros anos de vida em comum com o escritor. Para chegar a esse recorte, a autora se propôs a reescrever a infância e a vida em família de Jorge Amado, assim como a sua própria, traçando um cenário que culmina com a paixão de ambos pela literatura. Zélia faz ainda um retrato da vida política e cultural brasileira no século 20, no qual personagens como Mário de Andrade, Carlos Lacerda e Vinicius de Moraes encontram espaço.