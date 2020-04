A partida da Apollo 13, a mais tensa viagem à Lua

Com o piloto suplente John Swigert no lugar de Thomas Mattingly, acometido por rubeola, a missão Apollo 13 partia para a Lua em 11 de abril de 1970 para uma das mais dramáticas viagens espaciais. Problemas no retorno colocaram o mundo em apreensão por vários dias, com risco de morte da tripulação. O drama virou um filme estrelado por Tom Hanks anos depois. Acompanhe como foi a partida, e nos próximos dias, todaa aviagem através das páginas do jornal na época.

# Acervo Estadão

Todas as edições | Censuradas | Tópicos | Personalidades | Lugares | Páginas da História